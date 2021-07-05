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«Белтелеком» объявил о повышении ряда тарифов
Источник материала: Навiны
Государственное предприятие «Белтелеком» объявил о повышении тарифов на ряд услуг связи.
Как сообщается, с 13 июля потребители будут платить больше за:
C обновленными тарифами можно ознакомиться
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Государственное предприятие «Белтелеком» объявил о повышении тарифов на ряд услуг связи.
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