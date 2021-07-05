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«Белтелеком» объявил о повышении ряда тарифов

05.07.2021 09:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Государственное предприятие «Белтелеком» объявил о повышении тарифов на ряд услуг связи.

«Белтелеком» объявил о повышении ряда тарифов
Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как сообщается, с 13 июля потребители будут платить больше за:

  • эфирное телевидение;
  • абонентское телеграфирование (сети АТ-телекс);
  • телефония по IP-протоколу «Максифон»;
  • справочно-информационные, а также услуги, предоставляемые с применением аппаратно-программных средств центра обслуживания вызовов.

C обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.

 

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Государственное предприятие «Белтелеком» объявил о повышении тарифов на ряд услуг связи.
 
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