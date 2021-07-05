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Мировые цены на нефть вновь пошли вверх
Источник материала: Навiны
Мировые цены на «черное золото» вновь начали расти.
Как свидетельствуют данные электронных торгов на 09:11 по минскому времени, эталонные марки показывают следующие результаты:
Brent — 76,25 доллара за баррель (+0,11%);
WTI — 75,22 доллара за баррель (+0,05%).
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Мировые цены на «черное золото» вновь начали расти.
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