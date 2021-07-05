Мировые цены на нефть вновь пошли вверх

Мировые цены на «черное золото» вновь начали расти.





Как свидетельствуют данные электронных торгов на 09:11 по минскому времени, эталонные марки показывают следующие результаты:

Brent — 76,25 доллара за баррель (+0,11%);

WTI — 75,22 доллара за баррель (+0,05%).