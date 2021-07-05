Поезд сбил мужчину в Городокском районе

Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Городокском районе устанавливаются обстоятельства смертельного травмирования поездом мужчины. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

"Утром 4 июля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении вблизи железнодорожной станции Залучье в Городокском районе тела человека с телесными повреждениями. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, которой вблизи железнодорожного полотна обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями, характерными при наезде поездом. Личность погибшего установлена. Им оказался 62-летний мужчина, который на протяжении последних пяти лет проживал на территории Городокского района", - рассказали в УСК.

Утром 3 июля собственник дома, в котором последний жил, обратилась в милицию в связи с отсутствием последнего по месту жительства. Установлено, что последний раз очевидцы видели мужчину вечером 2 июля, когда он шел на рыбалку.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данному факту Городокским РОСК проводится проверка.

Следователи напоминают о правилах поведения при переходе через железнодорожные пути: проявляйте особую осторожность в темное время суток, убедитесь, что в зоне видимости нет железнодорожного транспорта, не перебегайте пути перед движущимся поездом, не проходите вдоль железнодорожного пути ближе 5 м от крайнего рельса, не используйте наушники и телефоны.-0-