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В Беларуси за выходные в ДТП два человека погибли, 11 травмированы

05.07.2021 10:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За истекшие выходные произошло 7 учетных ДТП, в которых 2 человека погибли и 11 получили травмы, в том числе ребенок. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Установлены 140 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 346 водителей не имели права управления транспортным средством.

"Летний период традиционно знаменуется тем, что на дороги выезжает огромное количество мотоциклистов и водителей мопедов и скутеров. Вместе с тем неумелое вождение двухколесного транспорта и невнимательность автомобилистов приводят к ДТП с участием двухколесной техники. Просим водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения", - отметили в МВД.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Установлены 140 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 346 водителей не имели права управления транспортным средством.
 
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