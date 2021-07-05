Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в Свислочи утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, вечером 4 июля 64-летний мужчина вместе со своими знакомыми на берегу реки Свислочь ловил рыбу. По предварительной информации, минчанин решил нарвать водорослей, чтобы в последующем использовать их в качестве приманки, и отошел в сторону.

После этого очевидцы заметили его уже почти в центре реки. Спустя непродолжительное время мужчина ушел под воду и больше не выплыл. Тело без признаков жизни из воды извлекли сотрудники ОСВОД с глубины более 2 м.

Следователями с привлечением специалистов УГКСЭ по городу Минску проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены знакомые погибшего, а также очевидцы случившегося.

Центральным (г.Минска) районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.-0-