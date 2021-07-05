В Гродненской области спасатели 28 раз за сутки выезжали на оказание помощи из-за грозового фронта

Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки подразделения МЧС Гродненской области 28 раз выезжали на оказание помощи в ситуациях, связанных с прохождением грозового фронта. Об этом БЕЛТА сообщили в областном управлении МЧС.

"В областной центр оперативного управления МЧС поступило 28 сообщений о подтоплении домов и подворий частных домовладений в Гродно и Гродненском районе, оказана помощь по откачке воды. Спасатели также провели распиловку упавших деревьев на жилой дом в Новогрудском районе и на проезжую часть в Гродненском районе. Люди не пострадали", - рассказали в МЧС.

Проводилась координация работ по снижению рисков нарушения жизнедеятельности: в деревне Коптевка Гродненского района для недопущения подтопления домовладений по улице Зеленой были открыты шлюзы и снижен уровень воды в водохранилище, также ограждено место размытого участка дороги на въезде в деревне Жиличи Гродненского района.

"Поскольку по данным гидрометеоцентра в нашем регионе сохраняется дождливая погода, рекомендуем принять меры по защите своего имущества от подтопления и других факторов, связанных с непогодой. В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефонам 101 или 112", - добавили спасатели.-0-