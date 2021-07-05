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ФОТОФАКТ: Китай запустил новый спутник "Фэнъюнь-3E"

05.07.2021 10:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 июля, Цзюцюань /БЕЛТА - СИНЬХУА/. В Китае с космодрома Цзюцюань был успешно запущен и выведен на заданную орбиту новый спутник "Фэнъюнь-3E".

Спутник был отправлен при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4C"/"Long March-4C"/. Это уже 377-й по счету полет ракет-носителей серии "Чанчжэн".-0-

ФОТОФАКТ: Китай запустил новый спутник "Фэнъюнь-3E"

 
 
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Спутник был отправлен при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4C"/"Long March-4C"/. Это уже 377-й по счету полет ракет-носителей серии "Чанчжэн".-0-
 
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