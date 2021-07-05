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В ОАО "Белшина" допущена служебная халатность - возбуждено уголовное дело

05.07.2021 10:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Факты служебной халатности выявила прокуратура Могилевской области после проверки ОАО "Белшина" на предмет образования просроченной внешней дебиторской задолженности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Установлено, что в 2015 - 2020 годах вследствие небрежного отношения должностных лиц к выполнению своих непосредственных обязанностей допущено образование просроченной внешней дебиторской задолженности на сумму свыше Br900 тыс. В результате государственному предприятию причинен ущерб в особо крупном размере.

По результатам проверки прокуратура возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.428 Уголовного кодекса. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в управление Следственного комитета по Могилевской области.

Вопросы пресечения фактов нарушений законодательства, которые влекут образование просроченной внешней дебиторской задолженности предприятий с государственной долей собственности, находятся на постоянном контроле органов прокуратуры Могилевской области.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Факты служебной халатности выявила прокуратура Могилевской области после проверки ОАО "Белшина" на предмет образования просроченной внешней дебиторской...
 
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