Источник материала: БелТА

5 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Факты служебной халатности выявила прокуратура Могилевской области после проверки ОАО "Белшина" на предмет образования просроченной внешней дебиторской задолженности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Установлено, что в 2015 - 2020 годах вследствие небрежного отношения должностных лиц к выполнению своих непосредственных обязанностей допущено образование просроченной внешней дебиторской задолженности на сумму свыше Br900 тыс. В результате государственному предприятию причинен ущерб в особо крупном размере.

По результатам проверки прокуратура возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.428 Уголовного кодекса. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в управление Следственного комитета по Могилевской области.

Вопросы пресечения фактов нарушений законодательства, которые влекут образование просроченной внешней дебиторской задолженности предприятий с государственной долей собственности, находятся на постоянном контроле органов прокуратуры Могилевской области.-0-