ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомеле 80-летний мужчина повис на балконе 3-го этажа - его спасли работники МЧС

05.07.2021 10:13 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле 80-летний мужчина повис на балконе 3-го этажа - его спасли работники МЧС. Об этом БЕЛТА сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

"4 июля в 16.20 в центр оперативного управления Гомельского городского отдела по ЧС по прямой линии связи от фельдшера скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что по улице Минской в Гомеле снаружи балкона на третьем этаже многоквартирного жилого дома висит человек. Через две минуты спасатели были на месте. Как оказалось, мужчина 1941 года рождения при попытке открыть верхнюю защелку окна оступился и оказался снаружи балкона, ухватившись руками за балконную плиту, повис на уровне третьего этажа", - рассказали в МЧС.

Спасатели по автолестнице поднялись в окно балкона и спасли пенсионера. Состояние мужчины удовлетворительное, в госпитализации не нуждается.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как оказалось, мужчина 1941 года рождения при попытке открыть верхнюю защелку окна оступился и оказался снаружи балкона, ухватившись руками за балконную плиту,...
 
Новости дня
Новости разные
 
На «Кургане Дружбы» прошла встреча представителей Беларуси, России и Латвии в память о погибших во время ВОВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by