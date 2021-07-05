Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле 80-летний мужчина повис на балконе 3-го этажа - его спасли работники МЧС. Об этом БЕЛТА сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

"4 июля в 16.20 в центр оперативного управления Гомельского городского отдела по ЧС по прямой линии связи от фельдшера скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что по улице Минской в Гомеле снаружи балкона на третьем этаже многоквартирного жилого дома висит человек. Через две минуты спасатели были на месте. Как оказалось, мужчина 1941 года рождения при попытке открыть верхнюю защелку окна оступился и оказался снаружи балкона, ухватившись руками за балконную плиту, повис на уровне третьего этажа", - рассказали в МЧС.

Спасатели по автолестнице поднялись в окно балкона и спасли пенсионера. Состояние мужчины удовлетворительное, в госпитализации не нуждается.-0-