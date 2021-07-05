Уголовное дело Знака и Колесниковой поступило в Минский областной суд - адвокат

Источник материала: Смартпресс

Уголовное дело по обвинению членов президиума Координационного совета Максима Знака и Марии Колесниковой в "заговоре с целью захвата государственной власти" поступило в Минский областной суд.

"Уголовное дело по обвинению Максима Знака и Марии Колесниковой по ч.1 ст.357, ч.3 ст.361, ч.1 ст.361-1 УК поступило для рассмотрения в Минский областной суд", - сообщил адвокат Дмитрий Лаевский в соцсетях.

Дата рассмотрения пока не известна.

"Готовимся к разбирательству", - добавил он, отметив, что "защитой с самого начала последовательно оспаривалось обвинение ввиду отсутствия составов каких-либо преступлений". "Мы покажем в суде, что обвинение не имеет под собой никаких правовых оснований", - заявил адвокат.

В конце июня Генпрокуратура Беларуси сообщила, что направила в Верховный суд уголовное дело в отношении Колесниковой и Знака. Им инкриминированы ч.1 ст.357 УК (Заговор или иные действия, а. совершенные с целью захвата государственной власти), ч.3 ст.361 УК (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности) и ч.1 ст.361-1 УК (Создание экстремистского формирования).

"Согласно материалам дела обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Основой для реализации такого замысла послужила успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем", - заявили в Генпрокуратуре.

Эта методика, как указано в деле, предполагала "аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников".

Координационный совет был создан сторонниками экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в середине августа “с целью организации процесса преодоления политического кризиса и обеспечения согласия в обществе”. 20 августа генпрокурор Беларуси Александр Конюк, заявил, что создание и деятельность Координационного совета “направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности” - по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). В настоящее время из семи членов президиума Коордсовета двое задержаны и содержатся под стражей (Мария Колесникова, Максим Знак), четверо - находятся за рубежом (Павел Латушко, Ольга Ковалькова, Светлана Алексиевич, Сергей Дылевский). Еще один представитель КС – Лилия Власова – находится под домашним арестом.