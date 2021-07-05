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Минск прорабатывает альтернативные источники финансирования по проектам, ранее согласованным с ЕС

05.07.2021 10:25 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Беларусь прорабатывает альтернативные источники финансирования по проектам, реализация которых ранее была согласована с привлечением инвестиций из стран Евросоюза, сообщил премьер-министр Роман Головченко.

"У нас был и остается серьезный пакет проектов, который был одобрен европейскими финансовыми институтами и приняты все необходимые решения. Не исключено, что будут приниматься разъясняющие акты от ЕС. Насколько я информирован, действия этих санкций не распространяются на ранее заключенные соглашения. Но даже если они по каким-то причинам поставят их на паузу, либо откажутся от реализации, мы знаем, как заместить эти ресурсы", - сказал Головченко в интервью изданию "СБ.Беларусь сегодня".

"Все деньги в Европе не находятся. Поэтому работаем с азиатскими инвесторами и фондами других государств", - заявил он.

"Возможно, потребуется определенное время, но мы настроены и намерены в случае худшего развития ситуации заместить эти ресурсы", - добавил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Европейский инвестиционный банк приостановил финансирование реконструкции автодороги М-7 Минск-Ошмяны-граница Литвы. О заморозке сотрудничества с Беларусью также объявил Европейский банк реконструкции и развития.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь прорабатывает альтернативные источники финансирования по проектам, реализация которых ранее была согласована с привлечением инвестиций из стран...
 
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