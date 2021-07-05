|
«За 26 лет государственная культура сузилась до водки, трактора и хоккея. Но культура сильнее диктатуры»
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«За 26 лет государственная культура сузилась до водки, трактора и хоккея. Но культура сильнее диктатуры», – говорится в заявлении.
Известные белорусские культурные деятели призвали присоединиться к международной неделе белорусской культуры, которая пройдет с 5 по 11 июля.
Подробности
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«За 26 лет государственная культура сузилась до водки, трактора и хоккея. Но культура сильнее диктатуры»
Неделя белорусской культуры пройдет с 5 по 11 июля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)