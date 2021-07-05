Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«За 26 лет государственная культура сузилась до водки, трактора и хоккея. Но культура сильнее диктатуры», – говорится в заявлении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «За 26 лет государственная культура сузилась до водки, трактора и хоккея. Но культура сильнее диктатуры» Неделя белорусской культуры пройдет с 5 по 11 июля.

Известные белорусские культурные деятели призвали присоединиться к международной неделе белорусской культуры, которая пройдет с 5 по 11 июля.Подробности