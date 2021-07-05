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На Кипре самый сильный за всю историю страны пожар. Есть погибшие

05.07.2021 10:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Кипра. Четыре человека погибли в результате лесного пожара на Кипре. Это возгорание стало самым сильным за всю историю республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Кипре самый сильный за всю историю страны пожар. Есть погибшие

Огонь охватил территорию в 50 квадратных километров в районе города Лимассол. Были эвакуированы восемь общин. Ситуация оказалась настолько критическая, что власти приняли решение запросить помощь из-за границы. Пожарные самолеты работают уже вторые сутки. Площадь возгорания удалось сократить. К слову, на Кипре разжигание огня без разрешения запрещено. За это может грозить лишение свободы на срок до 10 лет или штраф в размере до 50 тысяч евро.

 
 
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Новости Кипра. Четыре человека погибли в результате лесного пожара на Кипре. Это возгорание стало самым сильным за всю историю республики, сообщили в программе...
 
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