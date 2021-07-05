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В Гомеле прошёл День открытых дверей Вооружённых Сил Беларуси «Служу Отечеству!»

05.07.2021 10:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле прошел День открытых дверей Вооруженных Сил и других силовых ведомств Беларуси «Служу Отечеству!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле прошёл День открытых дверей Вооружённых Сил Беларуси «Служу Отечеству!»

Для жителей и гостей города военные организовали увлекательную тематическую программу. На мероприятии можно было познакомиться с выставками и презентациями военных учебных заведений и увидеть военную технику. Показательные выступления провели взвод специального назначения и кинологи. А сотрудники МЧС и ОСВОД показали, как правильно спасать людей, терпящих бедствие на воде после опрокидывания лодки. В программе было множество соревнований и конкурсов. Особым подарком гостям праздника стал плац-концерт.

В Гомеле прошёл День открытых дверей Вооружённых Сил Беларуси «Служу Отечеству!»

Вячеслав Симонович, житель Гомеля:
Больше всего понравилась слаженность в строевых действиях. Все действия военнослужащих отточены до автоматизма. Очень красивое было выступление и, естественно, очень понравилось. Не зря говорят, что рота почетного караула  это визитная карточка Вооруженных Сил нашей Республики.

В Гомеле прошёл День открытых дверей Вооружённых Сил Беларуси «Служу Отечеству!»

День открытых дверей посвящен военно-профессиональной ориентации и популяризации военной службы среди молодежи.

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Гомеле прошел День открытых дверей Вооруженных Сил и других силовых ведомств Беларуси «Служу Отечеству!», сообщили в программе Новости «24...
 
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