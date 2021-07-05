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В Гомеле прошёл День открытых дверей Вооружённых Сил Беларуси «Служу Отечеству!»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомеле прошел День открытых дверей Вооруженных Сил и других силовых ведомств Беларуси «Служу Отечеству!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для жителей и гостей города военные организовали увлекательную тематическую программу. На мероприятии можно было познакомиться с выставками и презентациями военных учебных заведений и увидеть военную технику. Показательные выступления провели взвод специального назначения и кинологи. А сотрудники МЧС и ОСВОД показали, как правильно спасать людей, терпящих бедствие на воде после опрокидывания лодки. В программе было множество соревнований и конкурсов. Особым подарком гостям праздника стал плац-концерт.
Вячеслав Симонович, житель Гомеля:
День открытых дверей посвящен военно-профессиональной ориентации и популяризации военной службы среди молодежи.
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Новости Беларуси. В Гомеле прошел День открытых дверей Вооруженных Сил и других силовых ведомств Беларуси «Служу Отечеству!», сообщили в программе Новости «24...
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