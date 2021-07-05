Нацбанк о финансовой стабильности и устойчивости к внешним вызовам

Источник материала: БелТА

Рейтинговое агентство Standard & Poor's опубликовало релиз, в котором сообщило о сохранении странового рейтинга Республики Беларусь на прежнем уровне. Вместе с тем были отмечены возросшая степень неопределенности и повышенные риски для финансовой стабильности. Ситуацию в интервью БЕЛТА проанализировал заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц.

- Дмитрий Леонидович, на днях рейтинговое агентство Standard & Poor's в своем релизе обновила оценку экономики Беларуси. В частности, были упомянуты вызовы для финансовой стабильности. Каковы ваши оценки текущей ситуации?

- Данная ситуация оценена Национальным банком в ежегодном аналитическом обозрении “Финансовая стабильность в Республике Беларусь”, опубликованном на прошлой неделе. В нем отмечено, что, несмотря на все вызовы, реализовавшиеся в последнее время, финансовая стабильность сохраняется. Финансовый сектор остается устойчивым по отношению к наиболее значимым рискам.

Обеспечена устойчивая работа банковского сектора, соблюдены основные нормативы безопасного функционирования банков. На высоком уровне находится покрытие нормативным капиталом принятых банками рисков. Поддерживается платежеспособность и ликвидность банков. Уровень кредитного риска находится в приемлемых диапазонах.

Сохраняется устойчивая работа небанковских финансовых посредников. Платежная система функционирует стабильно, платежные риски ограничены.

Обеспечивается финансовая поддержка реального сектора экономики, несмотря на ограниченность ресурсной базы банков.

Вместе с тем, вызовы, в которых функционирует сегодня финансовый сектор, конечно, значимы и существенно возросли. Основные из них связаны с кредитным риском и риском ликвидности. Шоки 2020 года негативно сказались на финансовом состоянии предприятий реального сектора, ограничили их возможности по обслуживанию своих обязательств. Высокий уровень валютизации активов и пассивов банковского сектора также являлся значимым риском для финансовой стабильности страны. Вырос уровень внешнего долга. Существенным вызовом стало нарушение сберегательного процесса. Оно сопровождалось повышенным спросом на иностранную валюту и обусловило давление на рублевую ликвидность банков.

Тем не менее реализация комплекса системных и оперативных мер по противодействию шокам позволила минимизировать риски и не допустить нарушения непрерывности работы финансового сектора.

- Недавно реализовался еще один шок в виде усиления западных санкций. Как он отразится на состоянии нашего финансового сектора?

- Действительно, эти меры будут иметь определенное влияние на финансовый сектор. Можно ожидать, что в перспективе несколько уменьшатся объемы белорусского экспорта и, соответственно, объемы поступающей в страну валютной выручки. Однако, учитывая высокую импортоемкость белорусской экономики, снизится и импорт. В совокупности это значит, что влияние данного шока на сбалансированность внешней торговли будет умеренным и растянуто во времени.

В определенной степени снизятся возможности для привлечения внешнего финансирования. Наиболее сильно это может затронуть сферу внешнего государственного долга, где сохраняется потребность в рефинансировании достаточно больших объемов задолженности.

Можно ожидать определенного усиления давления на валютный рынок. Однако, учитывая инерционность любых экономических процессов, это не произойдет одномоментно. Эффекты от внешних шоков будут проявляться постепенно. Экономические агенты будут подстраиваться под изменившиеся реалии.

Важным инструментом, который у нас есть сегодня и который позволяет абсорбировать внешние шоки и не накапливать дисбалансы внутри страны, является плавающий курс белорусского рубля. Белорусский рубль находится в настоящее время в зоне недооцененности. Отсутствуют значимые накопленные дисбалансы в экономике. Это улучшает адаптацию экономики к новым условиям функционирования, позволяет смягчить негатив от шоков.

Вместе с тем помимо прямого воздействия через каналы внешней торговли и платежного баланса в целом, последствия от принимаемых ограничительных мер могут усилиться за счет того, что к внешним добавятся внутренние факторы.

Это связано с ожиданиями экономических агентов. Начиная с прошлого года произошло их ухудшение на фоне внешних и внутренних шоков. До сих пор негативные ожидания остаются повышенными, в результате чего сохраняется отток средств физических лиц из банковской системы, а также спрос с их стороны на иностранную валюту на внутреннем рынке. Это в свою очередь негативно отражается на ресурсах финансовых организаций и их возможностях по кредитованию экономики. В результате дополнительных шоков такие ожидания могут еще больше увеличиться.

- Дмитрий Леонидович, какие меры принимает Нацбанк для сохранения финансовой стабильности в условиях сегодняшних вызовов?

- Национальный банк проводит взвешенную политику, направленную, с одной стороны, на поддержание ценовой и финансовой стабильности, с другой - на поддержку реального сектора экономики в складывающихся непростых экономических условиях.

Много лет Национальный банк, как и другие современные центральные банки, проводит системную работу по повышению устойчивости банковского сектора, развитию макропруденциального регулирования и укреплению институциональных основ обеспечения финансовой стабильности. Цель такой работы - построение современной банковской системы, способной справляться с новыми вызовами и угрозами.

С учетом лучших мировых практик применяются актуальные инструменты банковского надзора, внедрены стандарты капитала, левериджа и ликвидности Базель III в качестве пруденциальных требований для банков. Данные стандарты направлены на укрепление банковского сектора, улучшение его способности выдерживать шоки, возникающие вследствие финансовых и экономических стрессов независимо от источника их происхождения.

Обеспечение финансовой стабильности является одной из основных целей деятельности Национального банка наряду с поддержанием ценовой стабильности. Для противодействия угрозам финансовой стабильности внедрены основные инструменты макропруденциального регулирования. Развита и апробирована в действии система гарантирования вкладов. Проводится последовательная работа по развитию кредитного регистра, содержащего информацию по всем кредитным договорам. Использование данных кредитного регистра позволило банкам повысить контроль кредитного риска, а Национальному банку предоставило дополнительные инструменты для раннего выявления нарождающихся негативных тенденций в банковском секторе. Национальным банком внедрен жесткий механизм обеспечения платежеспособности банков.

В рамках монетарной политики с середины прошлого года приоритет отдан контролю за ростом денежного предложения как наиболее эффективному механизму в условиях высоких негативных ожиданий экономических агентов. При этом банкам оказывается необходимая поддержка в объемах, позволяющая им удовлетворять платежеспособный спрос на ресурсы со стороны экономики.

Новые реалии работы всей экономики и белорусских банков в частности как финансовых институтов обеспечения этой деятельности требуют гибкости всей системы и инструментов реагирования на складывающуюся ситуацию на рынке. Гибкость обменного курса и процентных ставок являются важнейшими механизмами абсорбирования шоков.

Мы видим, что с начала года уровень процентных ставок на денежном рынке вырос. Банки постепенно адаптируются к повышенным инфляционными и девальвационным ожиданиям. Вместе с тем для противодействия спекулятивному росту процентных ставок у недобросовестных участников рынка применяются расчетные величины стандартного риска, которые определяются уровнем процентных ставок системно значимых банков.

Сжатие ресурсной базы ограничивает возможности банков по наращиванию кредитной поддержки экономики. Кредитование замедляется. Вместе с тем следует отметить, что оно в настоящее время находится вблизи равновесного тренда, который определяется долгосрочной макроэкономической динамикой и текущими финансовыми условиями.

Мы продолжим проведение политики, направленной на создание финансовых условий, в максимальной степени благоприятствующих устойчивому экономическому развитию страны. В этой связи важной задачей является обеспечение рационального и эффективного распределения финансовых ресурсов в экономике. Кредитные ресурсы должны направляться прежде всего в пользу конкурентоспособных хозяйствующих субъектов.

- Как Вы оцениваете возможность банковской сферы сохранить устойчивость в обозримом будущем?

К настоящему времени самими банками накоплен определенный запас прочности. Значения рентабельности капитала и активов банков обеспечивают сохранение капитала банка в степени, достаточной для противостояния возможным рискам и угрозам. Банками проводится осмотрительная политика, направленная на поддержание сбалансированности активных и пассивных операций.

Национальный банк и банки продолжат гибко и оперативно реагировать на возникающие угрозы. Конечно, предсказать новые шоки, в какой мере и очередности они реализуются, крайне сложно. Многие факторы находятся вне сферы влияния Национального банка. Однако мы пристально следим за развитием ситуации в экономике и на финансовых рынках. Анализируются возможные риски и уязвимые места, угрожающие стабильности финансовой системы. С учетом новых угроз совершенствуется система раннего предупреждения, совместно с банками проводятся макросценарные стресс-тесты.

В заключение отмечу, что уровень рисков действительно возрос. Однако финансовый сектор должен обеспечивать непрерывное выполнение своих функций, какими бы ни были шоки. В своей работе мы исходим именно из этого принципа. Весь комплекс микро- и макропруденциального регулирования, мер институционального характера направлен на достижение данной цели и создание благоприятных условий для развития экономики страны.

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