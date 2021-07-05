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Двоих пинчан подозревают в серийных кражах

05.07.2021 11:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Пинского ГОВД раскрыли серию краж с частных домов и предприятий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Подозреваемыми оказались 26-летние неработающие местные жители. Один из них уже был ранее судим за мошенничество. На дело напарники ездили на машине матери одного из молодых людей и арендовали прицеп.

"Мужчины проникали на частные подворья, откуда похищали все, что можно было унести. В ход шли радиаторные батареи, экскаваторный ковш, металлолом, микроволновки, колонки, ноутбуки, бензопилы. Вещи, которые имели надлежащее состояние, они оставляли себе, а остальное сдавали в пункты приема металлолома", - отметили в УВД. Увлекшись, молодые люди даже обокрали знакомого.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за кражу по девяти эпизодам. Проверяется их причастность к совершению других краж в регионе.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Подозреваемыми оказались 26-летние неработающие местные жители. Один из них уже был ранее судим за мошенничество. На дело напарники ездили на машине матери одного...
 
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