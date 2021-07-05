Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"4 июля в 17.16 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Плясовичи Лидского района Гродненской области, принадлежащем гражданке 1937 года рождения, пенсионерке. На пожаре обнаружен погибший сын хозяйки 1964 года рождения, неработавший", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-