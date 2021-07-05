В настоящее время белорусская прокуратура из органа, который должен наблюдать за соблюдением законности, постепенно все больше превращается в орган занимающийся выбиванием долгов.





«Ежедневнику », при наличии задолженности по налогам, взносам в ФСЗН и другим платежам в бюджет, соответствующие госорганы звонят руководителям соответствующих предприятий и их главным бухгалтерам, и честно предупреждают, что в случае отсутствия оплаты, сведения по долгам будут переданы в прокуратуру. Как стало известно», при наличии задолженности по налогам, взносам в ФСЗН и другим платежам в бюджет, соответствующие госорганы





Это касается как частных предприятий, так и государственных. При этом госпредприятиям приходится отчитываться не только по долгам по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, но также и просроченной дебиторской задолженности. Особенно внешней.





Прокуроры различных районов, как настоящие коллекторы, звонят провинившимся субъектам хозяйствования, требуют объяснений, запрашивают документы, угрожают серьезными неприятностями, вплоть до возбуждения соответствующих уголовных дел. При необходимости назначается проверка. И это отнюдь не пустые угрозы.





О последнем подобном деле сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси. Так в результате проведения проверки на ОАО «Белшина» прокуратура Могилевской области возбудила уголовное дело по факту образования просроченной внешней дебиторской задолженности.





Оказалось, что за 2015 - 2020 года на предприятии образовалась просроченная внешняя дебиторская задолженность в размере более 900 тыс. рублей. Прокуратура сочла, что это стало возможным вследствие небрежного отношения должностных лиц к выполнению своих непосредственных обязанностей.





В результате было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.428 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Служебная халатность). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные джолжности или заниматься определенной деятельностью или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.





Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в управление Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области.