ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Позиция страуса: почему Израиль игнорирует ситуацию в Беларуси

05.07.2021 11:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Израильское издание Haaretz утверждает, что правительство этой страны из-за опасений навредить еврейской общине в БелаИзраильское издание Haaretz утверждает, что правительство этой страны из-за опасений навредить еврейской общине в Беларуси предпочитает не противостоять режиму Александра Лукашенко. Газета ссылается на собственный источник в правительстве.уси предпочитает не противостоять режиму Александра Лукашенко. Газета ссылается на собственный источник в правительстве.

«Израиль проявляет чуткость к благополучию еврейской общины в Беларуси и поэтому предпочитает не противостоять администрации Лукашенко», — заявил источник.

Поводом для разбирательства стало поздравление президента Израиля Реувена Ривлина с "днем независимости", отправленное Лукашенко. В письме израильский политик пожелал Лукашенко личного благополучия, а беларусам — прогресса и процветания. Он отметил, что отношения между двумя нациями основаны на долгой совместной истории.

Представитель президента Ривлина заявил изданию, что письмо «было отправлено в соответствии с обычной практикой министерства иностранных дел в национальные дни стран, с которыми Государство Израиль поддерживает дипломатические отношения». 

Пресс-секретарь посоветовал журналистам обратиться напрямую в МИД, однако министерство никак не прокомментировало поздравление.

Издание напоминает о массовых репрессиях в Беларуси после проведенных в прошлом году президентских выборов. Западные страны не признали итоги выборов и ввели жесткие санкции после инцидента с самолетом Ryanair.

В статье приводятся слова израильтянина, выходца из Беларуси Александра Фрумана, который был жестоко избит в августе 2020 года беларускими силовиками в Минске. Он раскритиковал позицию израильского президента.

«Все мои друзья, как в Израиле, так и в Беларуси, не понимают, как Израиль придает легитимность диктатору через деятельность посла в Минске», — сказал Фруман, добавив, что он больше не верит в «миф о том, что Израиль всегда защищает своих граждан».

В прошлом месяце посол Израиля в Минске Алекс Гольдман-Шайман вызвал удивление, когда он публично поддержал укрепление связей между двумя странами и призвал увеличить израильский туризм в Беларусь.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Израильское издание Haaretz утверждает, что правительство этой страны из-за опасений навредить еврейской общине в БелаИзраильское издание Haaretz утверждает, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Справа Марыі Калеснікавай і Максіма Знака паступіла ў суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by