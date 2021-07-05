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В Воложинском районе из-за бешенства умерла корова, проводятся противоэпидемические мероприятия

05.07.2021 11:07 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

На ферме в Воложинском районе из-за бешенства пала корова, сообщили в МЧС.

В воскресенье "в 10-30 из ГУ "Воложинская районная ветеринарная станция" поступило подтверждение факта бешенства коровы, павшей 3 июля на территории МТФ КСУП "Сивица" в д. Замостяны", - проинформировали в МЧС.

"Проводятся противоэпидемические мероприятия", - добавили в ведомстве.

 
 
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На ферме в Воложинском районе из-за бешенства пала корова, сообщили в МЧС. В воскресенье "в 10-30 из ГУ "Воложинская районная ветеринарная станция"...
 
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