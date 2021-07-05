В Гомеле 80-летний мужчина сорвался с балкона и провисел на нем до приезда спасателей

Источник материала: Смартпресс

В Гомеле работники МЧС спасли 80-летнего мужчину, который выпал из окна, зацепился за балкон и висел до приезда спасателей, сообщили в МЧС.

"4 июля в центр оперативного управления Гомельского городского отдела по ЧС по прямой линии связи от фельдшера скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что по улице Минской в Гомеле снаружи балкона на третьем этаже многоквартирного жилого дома висит человек", - рассказали в ведомстве.





Через две минуты спасатели были на месте. Как оказалось, мужчина 1941 г.р. при попытке открыть верхнюю защелку окна оступился и оказался снаружи балкона, ухватившись руками за балконную плиту, повис на уровне третьего этажа.

Спасатели по автолестнице поднялись в окно балкона и спасли пенсионера. Пострадавшего осмотрели медики, в госпитализации он не нуждается.