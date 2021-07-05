ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомеле 80-летний мужчина сорвался с балкона и провисел на нем до приезда спасателей

05.07.2021 11:07 — Разное | Смартпресс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Смартпресс

В Гомеле работники МЧС спасли 80-летнего мужчину, который выпал из окна, зацепился за балкон и висел до приезда спасателей, сообщили в МЧС.

"4 июля в центр оперативного управления Гомельского городского отдела по ЧС по прямой линии связи от фельдшера скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что по улице Минской в Гомеле снаружи балкона на третьем этаже многоквартирного жилого дома висит человек", - рассказали в ведомстве.


Через две минуты спасатели были на месте. Как оказалось, мужчина 1941 г.р. при попытке открыть верхнюю защелку окна оступился и оказался снаружи балкона, ухватившись руками за балконную плиту, повис на уровне третьего этажа.

Спасатели по автолестнице поднялись в окно балкона и спасли пенсионера. Пострадавшего осмотрели медики, в госпитализации он не нуждается.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле работники МЧС спасли 80-летнего мужчину, который выпал из окна, зацепился за балкон и висел до приезда спасателей, сообщили в МЧС. "4 июля в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Директора "Жодино АгроПлемЭлита" судят за взятку в Br15 тыс.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by