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«Нам отказывали, крутили пальцем у виска» — чего стоило превратить фест стритфуда в городской бренд
05.07.2021 11:21 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Городской пикник
«Начинали, когда белорусский стритфуд ассоциировался с „Хутка Смачна“»
— История Vulitsa Ezha началась в 2015 году, когда я попал на украинский фестиваль
Беларуси было далеко до уровня Киева. Для нас понятия уличной еды ограничивались небольшими киосками вроде
Я так загорелся идеей фестиваля уличной еды, что решил создать такой формат в Минске. Буквально за месяц собрал небольшую команду из трех человек и вдохновил начать работу над собственным ивентом. На нас легла основная нагрузка: организация фуд-корта, застройка площадки, создание инфраструктуры, поиск участников.
Первый фестиваль мы провели уже в сентябре 2015 года. Сначала нам мешала погода: почти два дня непрерывно шел дождь. До сих пор помню, как на нашей сцене постоянно улетал навес от ветра, все промокало.
А еще было невероятно сложно найти участников! Мы несколько недель ходили по заведениям и упрашивали владельцев вывезти кухню в местный городской парк на два дня.
Нам отказывали, крутили пальцем у виска и говорили: «Это невозможно!»
Чудом мы нашли 20 потенциальных участников. Но и здесь все оказалось не так просто: 5 из них не доехали, еще несколько не вышли на второй день фестиваля. Тогда не было ни брендированных палаток, ни уникальных блюд. Все выезжали с тем, что было.
Но все же в конце фестиваля мы были очень довольны своей работой. Нас тепло встретили: на мероприятие пришли 2000 человек. А еще гости говорили: «Крутой формат, мы такого еще не видели. Он нужен городу, продолжайте в том же духе!» И мы продолжили.
«Потратили $ 10 000 и не получили ни рубля прибыли»
Первый фестиваль был бесплатным и существовал полностью за наш счет. После его окончания мы собрались, прикинули, сколько денег ушло безвозвратно, и ужаснулись — траты были большие. Мы потратили порядка $ 10 000.
Возникли сомнения: а стоит ли пытаться проводить что-то подобное еще? К счастью, уже тогда мы четко видели: у проекта есть будущее, мы можем выйти в плюс. А еще нас поддерживала глобальная миссия — продвижение гастрономической культуры в родной стране. Поэтому мы решили попробовать снова и организовали фестиваль в 2016 году.
Второй фестиваль прошел лучше, чем первый. Проект начал окупаться, потому что мы ввели платный вход на мероприятие. Это помогло покрыть издержки. К тому же мы уже имели за плечами опыт и не тратили лишнего из бюджета.
Вообще, фестивальный бизнес — долгоиграющая история, которую невозможно идеально подготовить с первого раза. Сначала мы работали на имидж, а сейчас имидж стал работать на нас. Мы постоянно повышаем уровень фестиваля и хотим показать: Vulitsa Ezha — проверенная временем единица.
Вот что мы сделали, чтобы вырасти:
«Расходы выросли в 4 раза, а посещаемость — в 9»
По сравнению с первым сезоном посещаемость фестиваля выросла почти в 9 раз: в июне 2021 у нас было более 18 000 гостей.
Однако с ростом фестиваля резко выросли и затраты. За 6 сезонов мы медленно перешли от суммы в $ 10 000 до $ 40 000. Это оплата аренды площадки, создание инфраструктуры (электричество, санитарные зоны), расходы на главную сцену и артистов, продакшн брендинга и pos-материалов и т.д.
Рентабельность фестиваля зависит от многих факторов: направленности ивента (музыкальный, семейный, пивной и т.д.), стоимости билетов, количества партнеров и т.д. Если смотреть на российский рынок, то там коллеги
Зато у Vulitsa Ezha нет конкурентов. Конечно, есть похожие фестивали — «Рок за Бобров» или «LIDBEER». Но там упор сделан на напитки или музыку. Для нас же важны все три составляющие: еда, музыка и развлечения. Но основное все же еда. В разные периоды появлялись продукты, которые копировали модель Vulitsa Ezha, но в итоге не удержались на плаву.
Если ты не понимаешь, как должен выглядеть качественный продукт, то как ни копируй — не выйдет.Так мы остаемся пока единственным фестивалем в формате городского пикника.
Но и сейчас у нас есть трудности. Например, из-за карантина, закрытых границ и ограничений в авиасообщении регулярно возникают вопросы: а как привезти к нам артистов? В этом году российская группа Pompeya должна была лететь самолетом, но они не успели купить билеты. В итоге ребята приехали к нам поездом, потратив в 2 раза больше времени.
Часто у гостей есть вопросы к локации и инфраструктуре. Например, мы сами ставим генераторы и рассчитываем их количество, мощность на два дня фестиваля. У нас даже есть своя команда техников, которая быстро устраняет технические неполадки.
Важно помнить, что не бывает мероприятий без нюансов. Не нужно нервничать, лучше спокойно взвесить все варианты решения и выбрать наилучший из возможных.
«Все наладится, если ты готов к рискам»
Организация фестивалей — живая, постоянно меняющаяся сфера. Мероприятия могут в любой момент появляться, потом — схлопываться, а потом возрождаться снова. Так произошло в период карантина: многим пришлось отменить или перенести ивенты, а этим летом с новой силой их перезапустить. Многие снова открываются и пытаются повторить яркий и эффектный 2019 год.
Мой совет после пережитого карантина — всегда нужно быть готовым к худшим сценариям и держать оборону.
Все наладится, если ты подготовлен к рискам или у тебя гибкая бизнес-модель.Например, у нас большая часть билетов приобретается в день фестиваля или накануне. Это позволяет минимизировать риски при возврате. Плюс наша маркетинговая стратегия в Сети — вещь достаточно мобильная в плане сроков: даты запуска рекламной кампании в диджитал легче сместить, чем в наружной рекламе. Они почти не привязаны к печати, размещению на носителях, которые нужно бронировать заранее.
Кроме того, у нас обычно 3 мероприятия в одном сезоне, поэтому отмена одного из них и перенос активностей ощущается не так болезненно. Так же и с партнерами: договоренности с ними можно переносить.
Результаты пикника в 2021 году показали: мы вышли на уровень, который был в доковидные времена. Сейчас планы строятся на краткосрочную перспективу, сложно быть уверенным в завтрашнем дне. Но мы точно знаем: проект будет развиваться, предлагать гостям новые сервисы и активности. Если следующий год нас порадует — будем проводить городской пикник в регионах страны.
Важно не бояться, делать свой проект на «десяточку». Тогда о нем будут говорить все.
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