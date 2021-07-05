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Выбросил мусор не в тот контейнер — заплатил 870 рублей

05.07.2021 11:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Выбросил мусор не в тот контейнер — заплатил 870 рублей
Иллюстративное фото
В сентябре прошлого года вступил в силу технический кодекс «Правила обращения с коммунальными отходами», согласно которому за выброс мусора не в тот контейнер придется заплатить штраф. Правда, его размеры не уточнялись. Наконец-то эта тайна перестала быть таковой: каким будет максимальный штраф за такой проступок, рассказали в эфире телеканала СТВ.

— Технический кодекс штрафы не устанавливает, он устанавливает правила игры, как те, кто оказывает услуги по обращению с отходами, должны себя вести, как должны себя вести те, кто выбрасывает отходы. Штрафы устанавливает Кодекс об административных правонарушениях. В нем, в статье 16.44 определено, что за нарушение требований закона об обращении с отходами на физическое лицо может быть наложен штраф в размере до 30 базовых величин (или 870 рублей. — Прим. Onliner). Это довольно приличный штраф, — отметил заместитель директора государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Артем Шкрыль.
 
 
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