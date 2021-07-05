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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выбросил мусор не в тот контейнер — заплатил 870 рублей Это довольно приличный штраф.

— Технический кодекс штрафы не устанавливает, он устанавливает правила игры, как те, кто оказывает услуги по обращению с отходами, должны себя вести, как должны себя вести те, кто выбрасывает отходы. Штрафы устанавливает Кодекс об административных правонарушениях. В нем, в статье 16.44 определено, что за нарушение требований закона об обращении с отходами на физическое лицо может быть наложен штраф в размере до 30 базовых величин (или 870 рублей. — Прим. Onliner). Это довольно приличный штраф, — отметил заместитель директора государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов»