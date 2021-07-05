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Дело Колесниковой и Знака будет рассматривать Миноблсуд
Источник материала: UDF
Мария Колесникова и Максим Знак / @viktarbabarykaofficial
Марию Колесникову и Максима Знака обвиняют по трем статьям УК: в заговоре с целью захвата государственной власти (ч.1 ст.357), в призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны (ч.3 ст.361) и в создании экстремистского формирования (ч.1 ст.361-1).
По версии следствия и прокуратуры, "обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем".
Для этого фигуранты дела планировали использовать "апробированную в ряде стран методику", которая "предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников". Так считают в прокуратуре.
Дата начала процесса пока неизвестна, отметил Дмитрий Лаевский. Он также напомнил, что защита на протяжении всего досудебного следствия пыталась оспорить обвинение — адвокаты не видят состава преступлений в действиях Марии Колесниковой и Максима Знака.
"Мы покажем в суде, что обвинение не имеет под собой никаких правовых оснований", — подчеркнул Дмитрий Лаевский.
Мария Колесникова в прошлом году работала в штабе Виктора Бабарико, а затем присоединилась к команде Светланы Тихановской. В минувшем сентябре спецслужбы пытались вывезти Колесникову в Украину. Однако она отказалась покидать страну и порвала на границе свой паспорт. С тех пор она находится в заключении.
Адвоката Максима Знака также задержали в минувшем сентябре. В знак протеста против незаконного задержания он объявлял в СИЗО голодовку.
Правозащитники признали Марию Колесникову и Максима Знака политзаключенными.
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Дата начала процесса пока неизвестна.
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