Источник материала: UDF



Мария Колесникова и Максим Знак / @viktarbabarykaofficial

"Мы покажем в суде, что обвинение не имеет под собой никаких правовых оснований", — подчеркнул Дмитрий Лаевский.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дело Колесниковой и Знака будет рассматривать Миноблсуд Дата начала процесса пока неизвестна.

обвиняют по трем статьям УК: в заговоре с целью захвата государственной власти (ч.1 ст.357), в призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны (ч.3 ст.361) и в создании экстремистского формирования (ч.1 ст.361-1).По версии следствия и прокуратуры, "обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем".Для этого фигуранты дела планировали использовать "апробированную в ряде стран методику", которая "предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников". Так считают в прокуратуре.Дата начала процесса пока неизвестна, отметил. Он также напомнил, что защита на протяжении всего досудебного следствия пыталась оспорить обвинение — адвокаты не видят состава преступлений в действиях Марии Колесниковой и Максима Знака.Мария Колесникова в прошлом году работала в штабе, а затем присоединилась к команде. В минувшем сентябре спецслужбы пытались вывезти Колесникову в Украину. Однако она отказалась покидать страну и порвала на границе свой паспорт. С тех пор она находится в заключении.Адвоката Максима Знака также задержали в минувшем сентябре. В знак протеста против незаконного задержания он объявлял в СИЗО голодовку.Правозащитники признали Марию Колесникову и Максима Знака политзаключенными.