ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дело Колесниковой и Знака будет рассматривать Миноблсуд

05.07.2021 11:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Дело Колесниковой и Знака будет рассматривать Миноблсуд
Мария Колесникова и Максим Знак / @viktarbabarykaofficial
Дело членов президиума Координационного совета Марии Колесниковой и Максима Знака будет рассматривать Минский областной суд, сообщил адвокат Дмитрий Лаевский. Дело уже передано в суд для рассмотрения.

Марию Колесникову и Максима Знака обвиняют по трем статьям УК: в заговоре с целью захвата государственной власти (ч.1 ст.357), в призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны (ч.3 ст.361) и в создании экстремистского формирования (ч.1 ст.361-1).

По версии следствия и прокуратуры, "обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем".

Для этого фигуранты дела планировали использовать "апробированную в ряде стран методику", которая "предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников". Так считают в прокуратуре.

Дата начала процесса пока неизвестна, отметил Дмитрий Лаевский. Он также напомнил, что защита на протяжении всего досудебного следствия пыталась оспорить обвинение — адвокаты не видят состава преступлений в действиях Марии Колесниковой и Максима Знака.

"Мы покажем в суде, что обвинение не имеет под собой никаких правовых оснований", — подчеркнул Дмитрий Лаевский.


Мария Колесникова в прошлом году работала в штабе Виктора Бабарико, а затем присоединилась к команде Светланы Тихановской. В минувшем сентябре спецслужбы пытались вывезти Колесникову в Украину. Однако она отказалась покидать страну и порвала на границе свой паспорт. С тех пор она находится в заключении.

Адвоката Максима Знака также задержали в минувшем сентябре. В знак протеста против незаконного задержания он объявлял в СИЗО голодовку.

Правозащитники признали Марию Колесникову и Максима Знака политзаключенными.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина после ссоры с женой разместил в общем чате ее интимные фото и переписку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by