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Гороскоп на 5 июля: что ждет все знаки Зодиака

05.07.2021 11:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Гороскоп на 5 июля: что ждет все знаки Зодиака
Появился гороскоп на 5 июля / ua.depositphotos.com
Астрологи составили гороскоп на 5 июля для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает 1001 гороскоп.

Овен


В вас проснется небывалая смелость, но перед тем как сделать что-то очень решительное, хорошенько подумайте.

Телец


Ваше второе "я" - прямолинейность, но иногда вы можете обижать людей, говоря им то, что думаете прямо в лоб.

Близнецы


Звезды рекомендуют вам не попадаться на глаза начальству, иначе рискуете испортить с ним отношения.

Рак


Гороскоп не советует вам вступать в споры, так как выйти из них победителем у вас не получится.

Лев


Если вы давно чего-то очень хотели, то самое время воплотить это в реальность. Бери и делайте то, что хотите. При чем очень смело!


Девы


5 июля - это благоприятный для вас день, чтобы исправить прошлые ошибки.

Весы


Весы будут достаточно категоричными. Вы захотите бороться с несправедливостью и защищать тех, кого обижают.

Скорпион


Перестаньте искать сложные пути, идите по прямой и тогда день сложится очень даже хорошо.

Стрелец


Раздувать из мухи слона - это именно то, чем вы будете заниматься весь день.

Козерог


Вы можете случайно кого-то обидеть, даже если и не хотели этого. Не стесняйтесь попросить прощения.

Водолей


Вы захотите высказать все свое недовольство родным и близким, но помните, что они не виноваты в том, что у вас может быть плохое настроение.

Рыбы


Окружающие могут втянуть Рыб в спор, бессмысленное обсуждение или конфликт.
 
 
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