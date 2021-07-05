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Гороскоп на 5 июля: что ждет все знаки Зодиака
Источник материала: UDF
Появился гороскоп на 5 июля / ua.depositphotos.com
Об этом сообщает
Овен
В вас проснется небывалая смелость, но перед тем как сделать что-то очень решительное, хорошенько подумайте.
Телец
Ваше второе "я" - прямолинейность, но иногда вы можете обижать людей, говоря им то, что думаете прямо в лоб.
Близнецы
Звезды рекомендуют вам не попадаться на глаза начальству, иначе рискуете испортить с ним отношения.
Рак
Гороскоп не советует вам вступать в споры, так как выйти из них победителем у вас не получится.
Лев
Если вы давно чего-то очень хотели, то самое время воплотить это в реальность. Бери и делайте то, что хотите. При чем очень смело!
Девы
5 июля - это благоприятный для вас день, чтобы исправить прошлые ошибки.
Весы
Весы будут достаточно категоричными. Вы захотите бороться с несправедливостью и защищать тех, кого обижают.
Скорпион
Перестаньте искать сложные пути, идите по прямой и тогда день сложится очень даже хорошо.
Стрелец
Раздувать из мухи слона - это именно то, чем вы будете заниматься весь день.
Козерог
Вы можете случайно кого-то обидеть, даже если и не хотели этого. Не стесняйтесь попросить прощения.
Водолей
Вы захотите высказать все свое недовольство родным и близким, но помните, что они не виноваты в том, что у вас может быть плохое настроение.
Рыбы
Окружающие могут втянуть Рыб в спор, бессмысленное обсуждение или конфликт.
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Сегодня будет не лишним хорошо подумать, прежде чем что-то сделать.
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