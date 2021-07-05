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Доллар покинул максимум за 2 месяца и опять дешевеет утром 5 июля

05.07.2021 11:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар покинул максимум за 2 месяца и опять дешевеет утром 5 июля
Иллюстративное фото
Утром в понедельник белорусский рубль дешевеет к корзине валют из-за укрепления евро и российского рубля.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:25:

Курс доллара опустился на 0,0045 BYN до 2,5381 BYN/USD, оставив максимум за два месяца.

Курс евро поднялся всего на 0,0016 BYN до 3,0089 BYN/EUR.

Курс российского рубля вырос на 0,0044 BYN до 3,4590 BYN/100 RUB и оставил минимум почти за три недели.


Московская биржа


С утра пятницы до утра понедельника курс доллара в Москве на валютной бирже снизился на 25 копеек до 73,37 российских рублей. Напомним, что в 13-00 в моменте он поднимался до 73,73 RUB/USD, но потом опустился ниже.

Курс евро практически не изменился. Сегодня утром за 1 евро на бирже предлагают 87,01 российских рублей.

Котировки нефти сорта Brent выросли до 76,41 долларов за бочку. Это максимальный уровень более чем за два года.

В минувший четверг и пятницу проходили переговоры стран-нефтедобытчиков ОПЕК+, но они зашли в тупик. Сегодня будет очередной раунд переговоров. Если партнёры опять не договорятся, то на рынке нефти могут начаться сильные колебания, это коснётся и российского рубля, который потащит за собой белорусский рубль.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс евро поднялся всего на 0,0016 BYN до 3,0089 BYN/EUR.
 
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