Источник материала: UDF



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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар покинул максимум за 2 месяца и опять дешевеет утром 5 июля Курс евро поднялся всего на 0,0016 BYN до 3,0089 BYN/EUR.

По информациина 10:25:Курс доллара опустился на 0,0045 BYN до 2,5381 BYN/USD, оставив максимум за два месяца.Курс евро поднялся всего на 0,0016 BYN до 3,0089 BYN/EUR.Курс российского рубля вырос на 0,0044 BYN до 3,4590 BYN/100 RUB и оставил минимум почти за три недели.С утра пятницы до утра понедельника курс доллара в Москве на валютной бирже снизился на 25 копеек до 73,37 российских рублей. Напомним, что в 13-00 в моменте он поднимался до 73,73 RUB/USD, но потом опустился ниже.Курс евро практически не изменился. Сегодня утром за 1 евро на бирже предлагают 87,01 российских рублей.Котировки нефти сорта Brent выросли до 76,41 долларов за бочку. Это максимальный уровень более чем за два года.В минувший четверг и пятницу проходили переговоры стран-нефтедобытчиков ОПЕК+, но они зашли в тупик. Сегодня будет очередной раунд переговоров. Если партнёры опять не договорятся, то на рынке нефти могут начаться сильные колебания, это коснётся и российского рубля, который потащит за собой белорусский рубль.