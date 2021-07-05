Усов: «Без реальных жертв, все проклятия и восклицания Лукашенко идеологически работают против системы»

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Павел Усов. Фото: Еврорадио

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Герои этой системе также нужны, чтобы создать свой пантеон, которому можно поклоняться, благодаря чему на какое-то время можно цементировать страждущую и молящуюся на Лукашенко публику. Свой пантеон также необходим, чтобы идеологически затушевать тех, кто погиб противостояния режиму в 2020-2021 году. Ведь как же так, они умирают за свободу и за свой флаг, а среди нас нет никого, кто бы ценой своей жизни защищал "государство".

Без реальных жертв, все проклятия и восклицания Лукашенко идеологически работают против системы, подрывают доверие и показывают тирана совершенно обезумевшим. Спекуляция на павших прошедшей войны не продуцирует должной энергии и импульсов. Ведь те, кто погибал 80 лет, делали это не ради "государства Лукашенко".

"Они трижды пытались его захватить или убить. Цель была - зайти в квартиру и в квартире. Чтобы взять преступников с поличным, спецслужбы решили привлечь Григория Азаренка к операции. Это было опасно. Но он, как настоящий мужик, пошел. И что удивительно: он первым с бандюгой, который шел на него (и он знал, что он вооружен), начал драку. Он повалил его и начал с ним бороться. Буквально секунды - и были захвачены эти мерзавцы. Я хочу поблагодарить родителей за этого парня".

"Дерево авторитаризма" нужно время от времени поливать кровью героев. Логика подобных режимов всегда одинакова поэтому, Гриша, твое место в истории уже определено.

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