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Усов: «Без реальных жертв, все проклятия и восклицания Лукашенко идеологически работают против системы»

05.07.2021 11:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Усов: «Без реальных жертв, все проклятия и восклицания Лукашенко идеологически работают против системы»
Павел Усов. Фото: Еврорадио
Система пытается запустить процесс внутренней идеологической перезагрузки. С одной стороны власть создает "реальность" войны, глубинного противостояния, агрессии и террористических угроз, чтобы сплотить определенную часть социума и найти дополнительную общественную поддержку и ресурсы. Об этом пишет в своем Телеграм-канале политолог Павел Усов.

С другой стороны, для вновь создающейся реальности, "государственного обновления" и "восстановления", в условиях "гибридной войны" с обществом и Западом, необходимы свои жертвы и герои. Прежде всего герои, которые готовы умереть и умирают за "свободу и новое государство".

Герои этой системе также нужны, чтобы создать свой пантеон, которому можно поклоняться, благодаря чему на какое-то время можно цементировать страждущую и молящуюся на Лукашенко публику. Свой пантеон также необходим, чтобы идеологически затушевать тех, кто погиб противостояния режиму в 2020-2021 году. Ведь как же так, они умирают за свободу и за свой флаг, а среди нас нет никого, кто бы ценой своей жизни защищал "государство".


Здесь напрашиваются аналогии с предгосударственным образованиями "ЛНР" и "ДНР", которые благодаря российской пропаганде "создавали" образы невинных жертв "бандеровцев" т.н. распятый мальчик. Одновременно, конструировались герои из тех, кто служил политическим замыслам Кремля и кого сами же русские позже уничтожали: Захарченко, Гиви, Моторола. В России даже хотели улицу назвать именью одного из боевиков. Чего не сделаешь для укрепления "государственности". Любая "гибридная война" успешна, если подкреплена реальными драматическими событиями. "Героев" нельзя придумать.


Режим в Беларуси, удерживая страну насилием, столкнулся с проблемой идеологического дефицита и социального доверия. Пропагандистские выкрики, раскрытые виртуальные заговоры, покушения - слишком виртуальны, чтобы решить проблему долгосрочного правления и политической стабильности. Нужны настоящие герои, павшие защищая "новое государство" от врагов.

Без реальных жертв, все проклятия и восклицания Лукашенко идеологически работают против системы, подрывают доверие и показывают тирана совершенно обезумевшим. Спекуляция на павших прошедшей войны не продуцирует должной энергии и импульсов. Ведь те, кто погибал 80 лет, делали это не ради "государства Лукашенко".


Прочитав весь монолог Лукашенко об Азаренке, пришел к выводу, что по первоначальному замыслу его должны были убить боевики-террористы.

"Они трижды пытались его захватить или убить. Цель была - зайти в квартиру и в квартире. Чтобы взять преступников с поличным, спецслужбы решили привлечь Григория Азаренка к операции. Это было опасно. Но он, как настоящий мужик, пошел. И что удивительно: он первым с бандюгой, который шел на него (и он знал, что он вооружен), начал драку. Он повалил его и начал с ним бороться. Буквально секунды - и были захвачены эти мерзавцы. Я хочу поблагодарить родителей за этого парня".


"Распятый мальчик", язык Азаренока не вызывают ничего, кроме смеха и тем более не пробудят должных эмоций среди сторонников и колеблющихся. Пустые слова, Азаренок должен был пасть в неравной борьбе с "террористом", которого решил задержать голыми руками. Вот это поступок! Таким образом, он должен был стать первой звездой пантеона героев. Лукашенко же в "День Независимости" (какой же это День без героев), провозгласил мучеником своей "нации". Именем Г. Азаренка назвали бы улицы, скверы. В некоторых школах поставили бы бюстики Григория, про него бы написали книги и стихи.

Но, возможно от такой красочной и драматической сцены решили отказаться и сделать из Гриши просто "распятого мальчика", на данном этапе. Одной из причин "виртуализации жертвы", является то, что реальное убийство Азаренка распугало бы всех пропагандистов и идеологов, работающих на режим. Они ведь Лукашенко за веру служат и становится следующей сакральной жертвой не очень то и хотят.

Однако, это совершенно не означает, что власти в перспективе не вернуться к более реалистичным постановкам, чем "погреб в Гомеле" и "спящие ячейки". Лукашенко, на излете своего существования стремится к тому, чтобы ему верили, чтобы верили в него. Поэтому "героическое" продолжение просто необходимо, если режим надеется придать своей новой идеологической и политической конструкции содержание и смысл на долгосрочную перспективу.

"Дерево авторитаризма" нужно время от времени поливать кровью героев. Логика подобных режимов всегда одинакова поэтому, Гриша, твое место в истории уже определено.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Гомель
 
 
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