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Усов: «Без реальных жертв, все проклятия и восклицания Лукашенко идеологически работают против системы»
Источник материала: UDF
Павел Усов. Фото: Еврорадио
С другой стороны, для вновь создающейся реальности, "государственного обновления" и "восстановления", в условиях "гибридной войны" с обществом и Западом, необходимы свои жертвы и герои. Прежде всего герои, которые готовы умереть и умирают за "свободу и новое государство".
Герои этой системе также нужны, чтобы создать свой пантеон, которому можно поклоняться, благодаря чему на какое-то время можно цементировать страждущую и молящуюся на Лукашенко публику. Свой пантеон также необходим, чтобы идеологически затушевать тех, кто погиб противостояния режиму в 2020-2021 году. Ведь как же так, они умирают за свободу и за свой флаг, а среди нас нет никого, кто бы ценой своей жизни защищал "государство".
Здесь напрашиваются аналогии с предгосударственным образованиями "ЛНР" и "ДНР", которые благодаря российской пропаганде "создавали" образы невинных жертв "бандеровцев" т.н. распятый мальчик. Одновременно, конструировались герои из тех, кто служил политическим замыслам Кремля и кого сами же русские позже уничтожали: Захарченко, Гиви, Моторола. В России даже хотели улицу назвать именью одного из боевиков. Чего не сделаешь для укрепления "государственности". Любая "гибридная война" успешна, если подкреплена реальными драматическими событиями. "Героев" нельзя придумать.
Режим в Беларуси, удерживая страну насилием, столкнулся с проблемой идеологического дефицита и социального доверия. Пропагандистские выкрики, раскрытые виртуальные заговоры, покушения - слишком виртуальны, чтобы решить проблему долгосрочного правления и политической стабильности. Нужны настоящие герои, павшие защищая "новое государство" от врагов.
Без реальных жертв, все проклятия и восклицания Лукашенко идеологически работают против системы, подрывают доверие и показывают тирана совершенно обезумевшим. Спекуляция на павших прошедшей войны не продуцирует должной энергии и импульсов. Ведь те, кто погибал 80 лет, делали это не ради "государства Лукашенко".
Прочитав весь монолог Лукашенко об Азаренке, пришел к выводу, что по первоначальному замыслу его должны были убить боевики-террористы.
"Они трижды пытались его захватить или убить. Цель была - зайти в квартиру и в квартире. Чтобы взять преступников с поличным, спецслужбы решили привлечь Григория Азаренка к операции. Это было опасно. Но он, как настоящий мужик, пошел. И что удивительно: он первым с бандюгой, который шел на него (и он знал, что он вооружен), начал драку. Он повалил его и начал с ним бороться. Буквально секунды - и были захвачены эти мерзавцы. Я хочу поблагодарить родителей за этого парня".
"Распятый мальчик", язык Азаренока не вызывают ничего, кроме смеха и тем более не пробудят должных эмоций среди сторонников и колеблющихся. Пустые слова, Азаренок должен был пасть в неравной борьбе с "террористом", которого решил задержать голыми руками. Вот это поступок! Таким образом, он должен был стать первой звездой пантеона героев. Лукашенко же в "День Независимости" (какой же это День без героев), провозгласил мучеником своей "нации". Именем Г. Азаренка назвали бы улицы, скверы. В некоторых школах поставили бы бюстики Григория, про него бы написали книги и стихи.
Но, возможно от такой красочной и драматической сцены решили отказаться и сделать из Гриши просто "распятого мальчика", на данном этапе. Одной из причин "виртуализации жертвы", является то, что реальное убийство Азаренка распугало бы всех пропагандистов и идеологов, работающих на режим. Они ведь Лукашенко за веру служат и становится следующей сакральной жертвой не очень то и хотят.
Однако, это совершенно не означает, что власти в перспективе не вернуться к более реалистичным постановкам, чем "погреб в Гомеле" и "спящие ячейки". Лукашенко, на излете своего существования стремится к тому, чтобы ему верили, чтобы верили в него. Поэтому "героическое" продолжение просто необходимо, если режим надеется придать своей новой идеологической и политической конструкции содержание и смысл на долгосрочную перспективу.
"Дерево авторитаризма" нужно время от времени поливать кровью героев. Логика подобных режимов всегда одинакова поэтому, Гриша, твое место в истории уже определено.
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Усов: «Без реальных жертв, все проклятия и восклицания Лукашенко идеологически работают против системы»
«Операция Азаренок» или распятый мальчик 2.0.
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