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«Кукловод и овца»

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мнение: В борьбе за доступ к телу верхушка режима играет в увлекательную игру «Кто сильнее запугает Лукашенко» На переговорах с Путиным Лукашенко не раз успешно торговал угрозами.

По существу обсуждать сказанное беларуским диктатором мы не будем, ведь как пару недель назад заявил Владимир Путин: «Нет оснований не доверять информации, полученной от Александра Григорьевича». Давайте лучше разберёмся, откуда берутся все эти классные истории про Атлантический флот и беспилотник с канистрой.Степень влияния и возможность обогащения в персоналистких автократиях целиком определяется доступом к телу верховного правителя. Справедливо это и для Беларуси, где те чиновники и околовластные бизнесмены, что умели манипулировать Лукашенко, получали доступ к бюджету.На протяжении 25 лет верхушка беларуского режима успешно играла на очевидных слабостях бывшего президента: его непомерном самолюбии и страсти к натуральному хозяйству. Одами об экономическом гении Лукашенко беларуские чиновники обеспечивали многомиллиардные потоки, которые были частично разворованы, а частично выкинуты на поддержку убыточных колхозов, модернизацию деревообработки, строительство ледовых (и не только) дворцов.Старожилы помнят, как до сих пор неизвестные, но очень ушлые товарищи заложили в податливый мозг Александра Григорьевича идею о невиданных перспективах на рынках льна. Главный аграрий тогда заявил, что на льне можно заработать больше, чем на биткоине (которого тогда не было, но Лукашенко на то и провидец будущего). В результате: бюджет потерял более миллиарда долларов, ушлые товарищи неплохо заработали, а льняной супердержавой РБ так и не стала.Однако все эти манипуляции работали в прошлые, благословенные времена. Сейчас Александру Григорьевичу уже не до амбициозных прожектов, его волнует исключительно вопрос сохранности собственной тушки. А потому сейчас в борьбе за доступ к телу верхушка режима играет в увлекательную игру «Кто сильнее запугает Лукашенко». И поскольку общий пирог (то есть бюджет режима) стремительно сокращается, то игра становится всё более жёсткой, а ужасы всё ужаснее.Да и сам бывший президент в смысле восприятия становится похож на наркомана со стажем. Абстрактные танки на границе или двести боевиков в полесских лесах уже не вставляют как раньше. Нужны более глубокие, более детальные кошмары. Нужен Азарёнок, который под дулом пистолета отрезает себе язык, нужны пытки малолетнего сына диктатора в подвале Гомельской области. Как мы знаем из науки наркологии доза может только увеличиваться, так что в будущем нас ждёт ещё много ужасающих историй от Александра Григорьевича, одна краше другой.Важный момент, что и сам Лукашенко использует ту же тактику, что и его силовики. Только его задача - запугать Кремль в надежде на полномасштабную политическую и экономическую поддержку. Именно здесь и нужно искать причину истории о коварных боевиках, атакующих узел связи российских военно-морских сил в Вилейке.Надо сказать, что на переговорах с Путиным Лукашенко не раз успешно торговал угрозами, поэтому провокация против представителей РФ может показаться беларуским силовикам весьма заманчивой идеей. Верхушка режима вполне может полагать, что покушение на жизнь российских военных на территории РБ (если представить это операцией натовских или украинских боевиков) может заставить Москву спасти Лукашенко любой ценой.Поэтому наша редакция от чистого сердца рекомендует сотрудникам российского посольства и российским военным соблюдать все возможные меры предосторожности.В надежде на спасение со стороны Москвы Лукашенко (в его нынешнем психическом состоянии) вполне может пойти на убийство граждан РФ. Ведь, как мы все знаем, между чужими жизнями и собственной властью он всегда выбирает последнее.