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Доллар падает в первый июльский понедельник
Источник материала: Навiны
Неделя на Белорусской валютно-фондовой бирже началась с падения американской валюты.
Доллар теряет 0,0031 пункта и находится по данным на 10:40 на отметке 2,5395 белорусского рубля.
А вот две другие иностранные валюты позиции сдают:
Напомним, на прошедшей рабочей неделе (28 июня — 2 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
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Неделя на Белорусской валютно-фондовой бирже началась с падения американской валюты.
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