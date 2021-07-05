Доллар падает в первый июльский понедельник

Неделя на Белорусской валютно-фондовой бирже началась с падения американской валюты.





Доллар теряет 0,0031 пункта и находится по данным на 10:40 на отметке 2,5395 белорусского рубля.

А вот две другие иностранные валюты позиции сдают:

евро на 0,0011 пункта — 3,0085 белорусского рубля;

российский рубль на 0,0044 — 3,459 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, на прошедшей рабочей неделе (28 июня — 2 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by , упали три .

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