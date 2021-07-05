Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц «Белшины»

Предприятию «Белшина» нанесен ущерб в особо крупном размере из-за халатности должностных лиц. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Мигилевской области Беларуси в понедельник.

«По результатам проверки прокуратура возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.428 Уголовного кодекса Республики Беларусь (служебная халатность)», - сказано на сайте.

В результате проверки выяснено, что в 2015-2020 годах допущено образование просроченной дебиторской задолженности на сумму более 900 тысяч белорусских рублей. Это произошло из-за небрежного отношения менеджеров к выполнению своих непосредственных обязанностей.

Материалы направлены в Следственный комитет, который проведет предварительное расследование.