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Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц «Белшины»

05.07.2021 11:45 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Предприятию «Белшина» нанесен ущерб в особо крупном размере из-за халатности должностных лиц. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Мигилевской области Беларуси в понедельник.

«По результатам проверки прокуратура возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.428 Уголовного кодекса Республики Беларусь (служебная халатность)», - сказано на сайте.

В результате проверки выяснено, что в 2015-2020 годах допущено образование просроченной дебиторской задолженности на сумму более 900 тысяч белорусских рублей. Это произошло из-за небрежного отношения менеджеров к выполнению своих непосредственных обязанностей.

Материалы направлены в Следственный комитет, который проведет предварительное расследование.

 
 
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Предприятию «Белшина» нанесет ущерб в особо крупном размере из-за халатности должностных лиц. Возбуждено уголовное дело.
 
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