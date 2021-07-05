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За вооруженное нападение на милиционера задержан семейный скандалист из Витебска

05.07.2021 11:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске за вооруженное нападение на милиционера задержан семейный скандалист. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Днем 4 июля в Витебске местная жительница позвонила на 102 и сообщила, что вооруженный ножом 68-летний отец угрожает расправой. На место незамедлительно прибыл наряд Первомайского РОВД. Заявительнице удалось выбежать на лестничную площадку, где она и встретила милиционеров. Внутри с нападавшим оставалась ее мать. Участковый и водитель ППСМ попытались открыть дверь, но мужчина начал препятствовать им, блокируя вход с обратной стороны", - рассказали в МВД.

В какой-то момент правоохранители, резко дернув ручку на себя, попали в жилище. Одного из них хозяин ударил несколько раз ножом. Несмотря на ранение, пострадавший и напарник задержали нападавшего.

Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовные дела за угрозу убийством, а также за покушение на убийство сотрудника органов внутренних дел.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Днем 4 июля в Витебске местная жительница позвонила на 102 и сообщила, что вооруженный ножом 68-летний отец угрожает расправой. На место незамедлительно прибыл наряд...
 
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