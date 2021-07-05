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Бешенство коровы зарегистрировано в Воложинском районе
Источник материала: БелТА
5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бешенство коровы зарегистрировано в Воложинском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"4 июля в 10.30 из Воложинской районной ветеринарной станции поступило подтверждение факта бешенства коровы. Животное погибло 3 июля на территории МТФ КСУП "Сивица" в деревне Замостяны Воложинского района Минской области", - рассказали в пресс-службе.
Проводятся противоэпидемические мероприятия.-0-
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"4 июля в 10.30 из Воложинской районной ветеринарной станции поступило подтверждение факта бешенства коровы. Животное погибло 3 июля на территории МТФ КСУП "Сивица" в...
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