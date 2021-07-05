Следователи установили обстоятельства резонансного ДТП в Гомеле с гибелью 6-летней девочки

Источник материала: БелТА

5 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии на ул. Советской Гомеля, в результате которого погибла 6-летняя девочка, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления Следственного комитета по Гомельской области Сергей Удовиков.

Установлено, что 4 мая примерно в 17.32 водитель Citroen ехал по ул. Советской в направлении перекрестка с ул. Крестьянской со скоростью не менее 70 км/ч. Максимально разрешенная скорость на этом участке - 50 км/ч. До выезда на перекресток для водителя загорелись сначала желтый, потом красный сигнал светофора. Однако он продолжил движение, пересек стоп-линию и въехал на перекресток. В это время со стороны ул. Крестьянской выехал водитель автомобиля Nissan на горевший для него зеленый сигнал. Машины столкнулись. Citroen занесло на тротуар, и автомобиль совершил наезд на двух шестилетних детей. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия. Мальчика от удара отбросило в сторону - у него диагностировали ссадины.

В отношении водителя Citroen было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. "На протяжении всего следствия он находился под стражей. Расследование проведено в максимально короткие сроки",- отметил Сергей Удовиков.

Было изъято и осмотрено 11 видеозаписей с камер наружного наблюдения, проведены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Технических неисправностей машины, которые могли стать причиной ДТП, не выявлено, обратил внимание начальник УСК по Гомельской области.

Обвиняемый полностью признал вину. Расследование завершено. Дело передано в прокуратуру и, по информации прокуратуры Гомельской области, направлено в суд.

"Следственное управление УСК по Гомельской области внесло представление в специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Гомельского облисполкома для рассмотрения вопроса о принятии допмер организационно-практического характера для безопасности дорожного движения", - заключил Сергей Удовиков.-0-