В Беларуси за неделю утонули 20 человек

Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По оперативным данным ОСВОД, 20 человек утонули в Беларуси за прошедшую неделю, 12 спасены работниками ОСВОД и МЧС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Так, 3 июля подразделения МЧС привлекались на поиски утонувших людей в Слуцке Минской области и Сморгони Гродненской области, где спасателями были извлечены из воды погибшие мужчина 1966 и женщина 1967 года рождения соответственно.

В это же день в Минске благодаря своевременному вызову работниками МЧС был спасен из реки Свислочь тонувший мужчина 1977 года рождения.

4 июля тонущему в Свислочи пенсионеру из Минска, к сожалению, спасателям помочь не удалось - звонок в службу 101 поступил в тот момент, когда пожилой мужчина уже скрылся под водой. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, на поверхности воды никого не было. Спасатели обнаружили погибшего на глубине 2,5 м под водой на расстоянии 50 м от берега.

Также в этот день не обошлось без жертв на воде возле деревни Осовец Могилевской области, где в реке Друть утонул мужчина 1950 года рождения, а в водоеме возле деревни Гринцы Гродненской области погибла женщина 1961 года рождения.

Спасатели напоминают, что вода не прощает беспечности. Чаще всего к трагедии приводят купание в состоянии алкогольного опьянения, заплывы на дальние дистанции, мышечные судороги, отсутствие присмотра за детьми.

"Не купайтесь на необорудованных пляжах. Если вы отдыхаете у воды, то дно водоема должно быть чистым, без коряг, водорослей и ила. Осмотритесь - нет ли на берегу битого стекла, острых камней и других опасных предметов. Располагайтесь в тени, избегая прямых солнечных лучей, обязательно наденьте головной убор. Не ныряйте с разбегу, заходите в воду постепенно, чтобы дать телу привыкнуть к перепаду температур и избежать спазмов кровеносных сосудов. Если вы много времени провели на солнце, не спешите: отойдите в тень, остыньте и только потом идите плавать. Не стоит купаться натощак или сразу после еды. Делать это лучше через полтора часа после приема пищи", - отметили в МЧС.

Одна из проблем во время плавания - это чувство меры, которое многие теряют, забывая, что долгое пребывание в воде приводит к переохлаждению организма. Если вы почувствовали озноб, надо немедленно выйти на берег и сделать короткую, но энергичную пробежку. Продолжительность купания зависит от температуры воздуха и воды, силы ветра. Ни в коем случае не заходите в воду во время грозы.

Научитесь отдыхать на воде: лежа на спине или прижав колени и локти к груди и животу (поплавком). Совершая дальние заплывы, экономно расходуйте силы, время от времени отдыхайте. Довольно частое "происшествие" - судорога. Она может возникнуть когда угодно и где угодно, поэтому готовым нужно быть всегда. Если вы почувствовали, что свело ногу (чаще всего икроножную мышцу), - не паникуйте и не теряйтесь. Сделайте глубокий вдох и погрузитесь под воду с головой. Крепко ухватите рукой большой палец и сильно тяните ступню на себя, пока нога не выпрямится полностью. Сразу же плывите к берегу.

Если вы не умеете плавать, не заплывайте на глубину на матрасах и кругах. Помните, что матрасы и другие подобные приспособления не являются плавательными средствами - они могут сдуться в самый неподходящий момент.

При купании запрещается: заплывать за знаки ограждения и предупреждающие знаки. Купаться и нырять в запрещенных и неизвестных местах. Купаться в состоянии алкогольного опьянения. Прыгать в воду с дамб, пристаней, катеров, лодок, плотов. Допускать шалости, связанные с нырянием и захватом конечностей купающихся, взбираться на буи и другие технические сооружения. Подавать ложные сигналы бедствия.-0-



