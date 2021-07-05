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Директора "Жодино АгроПлемЭлита" судят за взятку в Br15 тыс.

05.07.2021 11:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суде Смолевичского района началось первое судебное заседание по уголовному делу о коррупции в отношении директора ГП "Жодино АгроПлемЭлита", сообщает БЕЛТА.

Мужчина обвиняется в том, что во исполнение ранее оговоренной договоренности, рассчитывая принять для себя денежные средства в сумме, эквивалентной $10 тыс., фактически взял Br15 тыс. Взятку передал директор ООО "Технодвор", которому обвиняемый обещал обеспечить подготовку, согласование, заключение и исполнение договоров.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина обвиняется в том, что во исполнение ранее оговоренной договоренности, рассчитывая принять для себя денежные средства в сумме, эквивалентной $10 тыс.,...
 
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