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Мужчина после ссоры с женой разместил в общем чате ее интимные фото и переписку

05.07.2021 11:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин слил в общий чат интимные фото и переписку жены - возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В мае 38-летняя жительница Ленинградской области обратилась во Фрунзенское РУВД Минска с заявлением на 39-летнего супруга (оба проживают в Беларуси). Со слов женщины, он распространил среди знакомых ее личную информацию.

"Выяснилось, что мужчина изучил переписку в телефоне жены, когда та забыла мобильный телефон дома. В сообщениях с ее бывшим парнем обнаружил интимные фотографии и тематический диалог, которые сохранил в виде скриншотов. Через некоторое время семейная пара поссорилась. В отместку россиянин создал чат в мессенджере, куда добавил общих с женой знакомых, и опубликовал там снимки", - рассказали в ГУВД.

По результатам проверки следователи дали правовую оценку действиям россиянина и возбудили уголовное дело за неправомерное завладение компьютерной информацией. На фигуранта также составлен административный протокол за распространение порнографических материалов.

Правоохранители отметили, что несанкционированное копирование либо иное неправомерное завладение информацией, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, либо перехват информации, передаваемой с использованием средств компьютерной связи, влекут уголовную ответственность.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В мае 38-летняя жительница Ленинградской области обратилась во Фрунзенское РУВД Минска с заявлением на 39-летнего супруга (оба проживают в Беларуси). Со слов женщины,...
 
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