ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Офис Тихановской получил дипстатус в Литве

05.07.2021 11:51 — Разное | Смартпресс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Смартпресс

Офис политика и экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве.

"Сегодня министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на брифинге со Светланой Тихановской заявил о признании ее Офиса официальным представительством белорусской демократии", - говорится в сообщении официальном Telegram-канале офиса.

Это первая страна ЕС, которая сделала данный шаг. "Уже ведется работа над открытием представительств народа Беларуси в других странах", - заявили в офисе.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Офис политика и экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве. "Сегодня министр иностранных дел Литвы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц «Белшины»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by