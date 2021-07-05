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Офис Тихановской получил дипстатус в Литве
05.07.2021 11:51 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Офис политика и экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве.
"Сегодня министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на брифинге со Светланой Тихановской заявил о признании ее Офиса официальным представительством белорусской демократии", - говорится в сообщении официальном Telegram-канале офиса.
Это первая страна ЕС, которая сделала данный шаг. "Уже ведется работа над открытием представительств народа Беларуси в других странах", - заявили в офисе.
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Офис политика и экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве. "Сегодня министр иностранных дел Литвы...
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