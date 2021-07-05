Офис Тихановской получил дипстатус в Литве

Источник материала: Смартпресс

Офис политика и экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве.

"Сегодня министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на брифинге со Светланой Тихановской заявил о признании ее Офиса официальным представительством белорусской демократии", - говорится в сообщении официальном Telegram-канале офиса.

Это первая страна ЕС, которая сделала данный шаг. "Уже ведется работа над открытием представительств народа Беларуси в других странах", - заявили в офисе.