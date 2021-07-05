Источник материала: Смартпресс

В Беларуси закрывают корпункт "Еврорадио". Соответствующее постановление № 378 принято Совмином 2 июля.

Документ зарегистрирован в реестре Национального правового интернет-портала в понедельник. Текст документа пока недоступен.

Еврорадио - радиостанция с редакциями в Польше и Беларуси. Основано в сентябре 2005 года в Варшаве; вещает с 26 февраля 2006 года; в 2009 году открыт корреспондентский пункт в Минске.

Летом 2020 года белорусские власти заблокировали доступ к основному сайту "Еврорадио", после чего редакция переехала на зеркало.