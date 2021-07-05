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Грузия изменила правила въезда в страну с 5 июля

05.07.2021 11:51 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Изменились правила въезда в Грузию для граждан, прошедших вакцинацию от Covid-19, сообщает Республиканский союз туристических организаций.

Граждане всех стран, следующие из любой страны, могут въехать в Грузию через воздушные пункты пропуска при предъявлении следующих медицинских документов:

  • свидетельство о вакцинации, подтверждающее прохождение полного курса (две дозы, если требуется) любой вакцинации от COVID-19 (должно быть на английском языке)

  • медицинский сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на Covid-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия.

Таким пассажирам не нужно проходить повторное ПЦР-тестирование Грузии. Кроме того, граждане, которые хотят посетить Грузию не должны находиться в Индии в течение последних 14 дней.

Для иностранных граждан (в том числе Беларуси), не прошедших вакцинацию, правила въезда строже. Необходимо:  

  • предъявить медицинский сертификат об отрицательном результате ПЦР-тест на COVID-19, сделанном не ранее, чем за 72 часа до прибытия (сертификат должен быть на английском языке);

  • на третий день пребывания в Грузии пройти повторное ПЦР-тестирование, за свой счёт;

  • до въезда в Грузию пассажиры должны заполнить специальную форму заявки, указав историю поездок за последние 14 дней, контактные данные (адрес, номер телефона, электронную почту и т. д.).

 
 
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Изменились правила въезда в Грузию для граждан, прошедших вакцинацию от Covid-19, сообщает Республиканский союз туристических организаций. Граждане...
 
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