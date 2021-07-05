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Грузия изменила правила въезда в страну с 5 июля
05.07.2021 11:51 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Изменились правила въезда в Грузию для граждан, прошедших вакцинацию от Covid-19, сообщает Республиканский союз туристических организаций.
Граждане всех стран, следующие из любой страны, могут въехать в Грузию через воздушные пункты пропуска при предъявлении следующих медицинских документов:
Таким пассажирам не нужно проходить повторное ПЦР-тестирование Грузии. Кроме того, граждане, которые хотят посетить Грузию не должны находиться в Индии в течение последних 14 дней.
Для иностранных граждан (в том числе Беларуси), не прошедших вакцинацию, правила въезда строже. Необходимо:
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Изменились правила въезда в Грузию для граждан, прошедших вакцинацию от Covid-19, сообщает Республиканский союз туристических организаций. Граждане...
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