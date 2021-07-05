Умер известный режиссер и актер Владимир Меньшов

Сегодня стало известно о смерти известного советского и российского режиссера и актера Владимира Меньшова.





Народному артисту РСФСР, лауреату Государственной премии СССР был 81 год.

Как актер он снялся в более ста картинах, среди которых «Саз про то, как царь Петр арапа женил», «Если враг не сдается…», «Магистраль», «Любовь и голуби», «Курьер», «Где находится нофелет?», «Куколка», «Город Зеро», «Ширли-мырли», «Китайский сервиз», «Участок», «Диверсант», «Ночной Дозор», «Брежнев», «Дневной Дозор», «Громовы. Дом надежды», «Ликвидация», «Каникулы строгого режима», «Легенда № 17»…

Из режиссерских работ больше всего зрителю запомнились «Москва слезам не верит» (в 1981-м этот фильм был удостоен премии «Оскар»), «Путевка в жизнь», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Ермак», «Китайский сервиз», «Любовь зла», «Зависть богов»…

Дата и место похорон будут известны позже.

Ранее сообщалось, что в Москве умер актер театра и кино, народный артист России Владимир Качан. С начала года уже ушел из жизни целый ряд актеров — Александр Жданов , Андрей Мягков , Василий Лановой , Денис Карасев , Валерий Хвеливский , Николай Сморчков . 9 марта появилась информация о смерти актрисы Татьяны Ивановой , а 21 мая — Фархата Абдраимова .