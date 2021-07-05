Власти закрыли офис «Еврорадио» в Беларуси

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Совет министров принял решение о закрытии корреспондентского офиса «Европейское радио для Беларуси».





В августе 2020 года доступ к сайту «Еврорадио» был заблокирован на территории Беларуси.

Ни один журналист «Еврорадио» не был аккредитован, хотя сам офис работал на законных основаниях, уточняет Наша Ніва .