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Власти закрыли офис «Еврорадио» в Беларуси
05.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Совет министров принял решение о закрытии корреспондентского офиса «Европейское радио для Беларуси».
В августе 2020 года доступ к сайту «Еврорадио» был заблокирован на территории Беларуси.
Ни один журналист «Еврорадио» не был аккредитован, хотя сам офис работал на законных основаниях, уточняет
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Совет министров принял решение о закрытии корреспондентского офиса «Европейское радио для Беларуси».
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