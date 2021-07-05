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Нацбанк Беларуси допускает девальвацию «зайчика» из-за санкций

05.07.2021 12:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Из-за введенных Западом, США и другими странами санкций против режима Лукашенко Нацбанк Беларуси допускает девальвацию национальной валюты и указывает на проблемы с обслуживанием внешнего государственного долга.

«Можно ожидать определенного усиления давления на валютный рынок… Это не произойдет одномоментно. Эффекты от внешних шоков будут проявляться постепенно», - заявил зампред Нацбанка Дмитрий Калечиц в интервью БелТА.

«В определенной степени снизятся возможности для привлечения внешнего финансирования. Наиболее сильно это может затронуть сферу внешнего государственного долга, где сохраняется потребность в рефинансировании достаточно больших объемов задолженности», - признал Калечиц.

По его словам, из-за санкций «несколько уменьшатся объемы белорусского экспорта и, соответственно, объемы поступающей в страну валютной выручки».

Кроме того, помимо прямого воздействия через внешнюю торговлю и платежный баланс, последствия от рестрикций могут усилиться за внутренних факторов.

«До сих пор негативные ожидания остаются повышенными, в результате чего сохраняется отток средств физических лиц из банковской системы, а также спрос с их стороны на иностранную валюту на внутреннем рынке. Это в свою очередь негативно отражается на ресурсах [банков] и их возможностях по кредитованию экономики. В результате дополнительных шоков такие ожидания могут еще больше увеличиться», - отметил запред Нацбанка.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Из-за введенных Западом, США и другими странами санкций против режима Лукашенко Нацбанк Беларуси допускает девальвацию национальной валюты и указывает на...
 
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