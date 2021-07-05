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Еще 134 нелегала за последние сутки пришли в Литву из Беларуси
Источник материала: Партизан
За последние сутки литовские пограничники задержали 134 мигранта, нелегально перешедших белорусско-литовскую границу,
Четвертый день подряд большинство мигрантов прокладывает путь через территорию Друскининкайского самоуправления.
Из-за роста потока мигрантов МВД Литвы
До 28 июля для принятия мигрантов в Друскининкайском самоуправлении будут построены ангары и модульные домики. Также на территории Литвы появится палаточный городок на 1000 мест.
Всего с начала года из Беларуси в Литву нелегально пришло уже 1232 человека. Это жители Ирака, Камеруна, Турции, Сирии и других стран.
Это многокатно превышает статистику прошлых лет. В той связи
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За последние сутки литовские пограничники задержали 134 мигранта, нелегально перешедших белорусско-литовскую границу, сообщает погранкомитет Литвы.
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