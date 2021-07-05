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Еще 134 нелегала за последние сутки пришли в Литву из Беларуси

05.07.2021 12:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За последние сутки литовские пограничники задержали 134 мигранта, нелегально перешедших белорусско-литовскую границу, сообщает погранкомитет Литвы.

Четвертый день подряд большинство мигрантов прокладывает путь через территорию Друскининкайского самоуправления. 

Из-за роста потока мигрантов МВД Литвы обратилось к мэриям городов с просьбой посодействовать размещению и логистике людей. Также, по словам министра Агне Билатайте, для обеспечения безопасности населения будут привлечены все структуры МВД, а также рассматривается помощь от военнослужащих-добровольцев — "чтобы люди, рядом с которыми расселяют нелегальных мигрантов, чувствовали себя в безопасности".

До 28 июля для принятия мигрантов в Друскининкайском самоуправлении будут построены ангары и модульные домики. Также на территории Литвы появится палаточный городок на 1000 мест.

Всего с начала года из Беларуси в Литву нелегально пришло уже 1232 человека. Это жители Ирака, Камеруна, Турции, Сирии и других стран. 

Это многокатно превышает статистику прошлых лет. В той связи в Литве заявляют, что то "хорошо организованный бизнес на госудаственном уровне" и намеены выставить счет беларуским властям
 
 
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За последние сутки литовские пограничники задержали 134 мигранта, нелегально перешедших белорусско-литовскую границу, сообщает погранкомитет Литвы.
 
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