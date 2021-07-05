Рублевые вкладчики купаются в долларовой прибыли. Зато у валютных - хороший сон. Пока

Инфобанк . Но и долларовым вкладчикам чуть «перепало» в этом месяце BYN-рублевого профита: на срочных депозитах в долларах получена небольшая прибыль в белорусских рублях, сообщает





При этом долларовые вкладчики продолжают надеяться на девальвацию, которая может сильно прирастить их сбережения в BYN-рублевом эквиваленте, а значит и в реальном выражении. Ведь надеяться на процентный доход не приходится: он на срочных долларовых депозитах незначительный.





Процентная ставка по новым срочным депозитам физических лиц в долларах США составила официально в мае 2021 года:





по всем – 1,24% годовых

по отзывным – 0,63% годовых

по безотзывным – 1,48% годовых.





Но вклады в иностранной валюте в Беларуси – скорей, для относительно безопасного хранения крупных сумм сбережений и защиты от девальвации, нежели для получения с них рентного дохода.





Угроза девальвационных потерь существуют только в национальном секторе, и от перехода из этого сектора в иностранный BYN-рублевых вкладчиков удерживает только две вещи:





высокая доходность срочных депозитов, как минимум сохраняющая сбережения от инфляционных потерь





курсовая стабильность белорусского рубля в тех пределах, которые способствуют сохранению и приросту сбережений в долларовом эквиваленте





А доходность срочных BYN-депозитов немного подросла. Так, по последним, имеющимсяна сейчас официальным данным, в мае 2021-го средняя процентная ставка по новым срочным депозитам физлиц в национальной валюте составила:





по всем – 16,08% годовых (после 15,85% в апреле)

по отзывным – 11,07% годовых (после 11,03% в апреле)

по безотзывным – 16,55% годовых (после 16,37% в апреле).





При этом доллар в Беларуси за июнь подешевел на 0,016%, что эквивалентно 0,19% годовых.





Этот незначительный процент прибавился к процентной ставке по BYN-рублевым вкладам и отнялся от процентной ставки по вкладам в иностранной валюте. В результате, исходя из средних процентных ставок по всем новым срочным депозитам физических лиц, в июне 2021-го:





на срочных вкладах в национальной валюте получена долларовая прибыль 16,4% годовых





на срочных вкладах в иностранной валюте получена BYN-рублевая прибыль 1,1% годовых.





В 2021 году BYN-рублевые вкладчики получили большой рентный доход в долларах со своих BYN-депозитов в 5-и месяцах из 6-и. Долларовые же вкладчики прирастили за календарный месяц свои сбережения в реальном выражении (выше процента потребительской инфляции от Белстата) только в январе.





За 6 месяцев с начала года (181 день) доллар в Беларуси подешевел на 1,803% (с 2,5789 BYN/$ в конце декабря 2020 года до 2,5324 BYN/$ в конце июня 2021-го), что эквивалентно 3,64% годовых.

Суммарный (цепной) доход за первые шесть месяцев 2021-го на депозитах (исходя из официальной средней по банковской системе процентной ставки по всем новым срочным вкладам физических лиц в BYN-рублях и долларах США, с ежемесячной капитализацией начисленных процентов) составил:





1. в белорусских рублях





на срочных BYN-рублевых вкладах – прибыль 8,73% (+17,5% годовых), чисто процентный доход





на срочных $-долларовых вкладах (в BYN-эквиваленте) – убыток 1,17% (-2,35% годовых)





2. в долларах США





на срочных BYN-рублевых вкладах (в $-эквиваленте) – прибыль 10,7% (+21,4% годовых)





на срочных $-долларовых вкладах – прибыль 0,64% (+1,28% годовых), чисто процентный доход.





Как видим, BYN-рублевые вкладчики в этом году просто-таки «купаются в долларовой прибыли»: долларовая доходность и скорость прироста сбережений в $-эквиваленте на срочных BYN-депозитах выходит на порядок выше долларовых.





Такого – двузначного – дохода в долларах сейчас не способен принести в Беларуси никакой законный рентный бизнес.

Зато у долларовых вкладчиков «хороший сон», они не беспокоятся, как BYN-рублевые, по поводу девальвационных потерь: в долларах – главной учетной валюте белорусов – их сбережения остаются незыблемыми при девальвации, и даже больше – они от девальвации BYN-рубля сильно выиграют, обогнав, в итоге, BYN-рублевых вкладчиков по доходности.

Но в обоих случаях следует весь этот позитив «подкорректировать» добавлением слова «пока»: сверхприбыли и «хороший сон» будет длиться для вкладчиков лишь пока Беларусь и, главное, ее банковская система, будут в состоянии держаться на плаву в условиях санкций.

А ведь они еще и не начали действовать, сейчас только – сильнейшее политическое ухудшение: ухудшения экономических условий еще не наступило в предусмотренной санкциями мере. К тому же, на этот момент ни Украина не присоединилась к санкциям Евросоюза, ни США, что может кардинально усилить уже объявленные санкции ЕС.

При этом существует высокая вероятность еще большего ужесточения санкций – до «уничтожающего уровня». Например, в текущей ситуации, глядя на ее развитие, отключение Беларуси от SWIFT уже не кажется невозможным, как еще недавно.

В этом случае еще больше вырастет угроза девальвации (угроза долларовых потерь для BYN-рублевых вкладчиков) и угроза возникновения дефолтной ситуации по валютным пассивам (угроза сбережениям валютных вкладчиков).