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Власти закрывают корпункт "Еврорадио" в Минске
Источник материала: Партизан
Очередное наступление на свободу слова - в Беларуси закрывают корреспондентский пункт "Еврорадио".
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Соответствующее Постановление Совмина
Корреспондентский пункт Европейского радио для Беларуси был открыт в Минске в 2009 году. Летом 2020-го белорусские власти заблокировали доступ к сайту euroradio.fm, после чего редакция переехала на зеркало euroradio.pl.
В октябре 2020 года журналисты
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Очередное наступление на свободу слова - в Беларуси закрывают корреспондентский пункт "Еврорадио".
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