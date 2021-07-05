Генпрокуратура направила в РФ просьбу о выдаче певицы Анжелики Агурбаш

Источник материала: Смартпресс

Генеральная прокуратура Беларуси подтвердила возбуждение уголовных дел в отношении певицы Анжелики Агурбаш. В Россию направлена просьба о ее выдаче.

В ведомстве уточнили, что уголовные дела были возбуждены в мае текущего года по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 368 УК (оскорбление президента Республики Беларусь).

Как заявляют в Генпрокуратуре, с августа 2020 года, "как самостоятельно, так и в группе с неустановленными лицами она размещала в глобальной компьютерной сети Интернет, в т.ч. посредством социальных сетей, видео-хостинга YouTube, сведения, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности в отношении людей, имеющих общие социально значимые признаки, основанные на принадлежности к определенной профессии: сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь".

В Генпрокуратуре утверждают, что Агурбаш "в группе с неустановленными лицами также опубликовала в глобальной компьютерной сети Интернет сведения, содержащие оскорбления президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений".

В отношении Агурбаш санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Уголовное дело находится в производстве Следственного комитета Беларусь.

На минувшей неделе о возбуждении уголовных дел в отношении нее сообщила сама Агурбаш в социальных сетях.

Санкция самой "суровой" вменяемой ей ст. 130 предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы