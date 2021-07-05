Писатель Андрей Жвалевский: Сегодня термин “патриотизм” окрашен не смыслом, а эмоциями

Источник материала: Смартпресс

Термин “патриотизм” сегодня окрашен не смыслом, а эмоциями, заявил в Смартэфире в понедельник белорусский писатель Андрей Жвалевский.

“Это слово сейчас окрашено не смыслом, а эмоциями. Быть патриотом надо, но когда начинаешь разбираться, люди просто вкладывают в это слово разное значение”, - пояснил Жвалевский.

Значений, по мнению писателя, несколько. Во-первых, патриотизм как любовь к власти (если любишь - патриот); во-вторых, исторический патриотизм (в Беларуси есть четкое разделение на патриотов ВКЛ и Советского союза); в-третьих, патриоты - люди, которые делают то, что объективно улучшает жизнь в стране.

“Это что-то может быть не совсем приятно в данном моменте, например, критика власти (с точки зрения первого типа они становятся сразу предателями). И мне больше нравятся патриоты, которые не столько думают о прошлом, сколько заботятся о будущем”.

Жвалевский считает, что именно такой патриотизм можно назвать настоящим. “Это может быть политика малого дела: пусть кто-то организует фирму парикмахеров, люди будут пострижены, страна станет лучше. Потому что человек, который с трибуны непрерывно говорит абстрактные заявления, повторяя 15 раз слово “патриотизм”, он ничего не производит, кроме шума, и патриотом его назвать сложно”.