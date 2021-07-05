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Писатель Андрей Жвалевский: Сегодня термин “патриотизм” окрашен не смыслом, а эмоциями

05.07.2021 12:35 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Термин “патриотизм” сегодня окрашен не смыслом, а эмоциями, заявил в Смартэфире в понедельник белорусский писатель Андрей Жвалевский. 

“Это слово сейчас окрашено не смыслом, а эмоциями. Быть патриотом надо, но когда начинаешь разбираться, люди просто вкладывают в это слово разное значение”, - пояснил Жвалевский. 

Значений, по мнению писателя, несколько. Во-первых, патриотизм как любовь к власти (если любишь - патриот); во-вторых, исторический патриотизм (в Беларуси есть четкое разделение на патриотов ВКЛ и Советского союза); в-третьих, патриоты - люди, которые делают то, что объективно улучшает жизнь в стране. 

“Это что-то может быть не совсем приятно в данном моменте, например, критика власти (с точки зрения первого типа они становятся сразу предателями). И мне больше нравятся патриоты, которые не столько думают о прошлом, сколько заботятся о будущем”.  

Жвалевский считает, что именно такой патриотизм можно назвать настоящим. “Это может быть политика малого дела: пусть кто-то организует фирму парикмахеров, люди будут пострижены, страна станет лучше. Потому что человек, который с трибуны непрерывно говорит абстрактные заявления, повторяя 15 раз слово “патриотизм”, он ничего не производит, кроме шума, и патриотом его назвать сложно”.

 
 
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Термин “патриотизм” сегодня окрашен не смыслом, а эмоциями, заявил в Смартэфире в понедельник белорусский писатель Андрей Жвалевский.  “Это слово...
 
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