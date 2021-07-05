ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что будет с миром, если распадётся Россия. Мнение западных экспертов

05.07.2021 12:45 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Что будет с миром, если распадётся Россия. Мнение западных экспертов
Картинка носит иллюстративный характер
Крайне интересное видео с правильными и логичными выводами, тем более что оно является переводом английского аналитического труда.

Если в обозримом будущем с Россией случится крах, то Москва найдет способы вновь собрать страну воедино, как это уже было не раз в истории нашей страны. Почему и как?

Разваливающаяся Россия не будет ограничена географическими или этническими факторами - не будет никаких естественных границ четко разделяющих её пространство. На территории страны нет ни одной значимой географической преграды кроме Уральских гор. На карте есть только одно уязвимое место - это Северный Кавказ с его географической и ярко выраженной этнической идентичностью, достаточной для появления движения за отделение.


Живущие в России этнические меньшинства чаще всего окружены этически русскими территориями, это подкрепляется тем, что внутренние регионы России мало пригодны для проживания - специфический климат со слякотью, дождями и экстремальными перепадами перепадами температур, способствуют для малонаселенности и экономической отсталости этих территорий.

Если Россия распадется, то она просто пересоберется заново, как это было после предыдущих распадов. России свойственна высокоцентрализованная модель управления, столетия колонизации и строительства империи - ограничили самостоятельность российских регионов.

Далее про вероятный сценарий войны против России если вдруг она начнет распадаться и страхи мировой элиты в связи с этим.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разваливающаяся Россия не будет ограничена географическими или этническими факторами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Генпракурор Швед хоча спагнаць 10 тысяч рублёў з жанчыны, якая назвала яго злачынцам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by