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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что будет с миром, если распадётся Россия. Мнение западных экспертов Разваливающаяся Россия не будет ограничена географическими или этническими факторами.

Если в обозримом будущем с Россией случится крах, то Москва найдет способы вновь собрать страну воедино, как это уже было не раз в истории нашей страны. Почему и как?Разваливающаяся Россия не будет ограничена географическими или этническими факторами - не будет никаких естественных границ четко разделяющих её пространство. На территории страны нет ни одной значимой географической преграды кроме Уральских гор. На карте есть только одно уязвимое место - это Северный Кавказ с его географической и ярко выраженной этнической идентичностью, достаточной для появления движения за отделение.Живущие в России этнические меньшинства чаще всего окружены этически русскими территориями, это подкрепляется тем, что внутренние регионы России мало пригодны для проживания - специфический климат со слякотью, дождями и экстремальными перепадами перепадами температур, способствуют для малонаселенности и экономической отсталости этих территорий.Если Россия распадется, то она просто пересоберется заново, как это было после предыдущих распадов. России свойственна высокоцентрализованная модель управления, столетия колонизации и строительства империи - ограничили самостоятельность российских регионов.Далее про вероятный сценарий войны против России если вдруг она начнет распадаться и страхи мировой элиты в связи с этим.