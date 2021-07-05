Источник материала: UDF



Габриэлюс Ландсбергис и Светлана Тихановская / @tsikhanouskaya

сообщает

"Я благодарю Литву за ту огромную поддержку, которую и весь беларусский народ, и я лично получили за эти месяцы. Беларусь — это не Лукашенко, а беларусский народ. И теперь это признано официально", — сказала Светлана Тихановская.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Офис Светланы Тихановской получил дипломатический статус Офис Тихановской ставит в своей деятельности задачи национального диалога.

О признании Офиса официальным представительством беларусской демократии в Евросоюзе заявил 5 июля на брифинге министр иностранных дел Литвы. Министр объяснил, что теперь это официальный представитель белорусской демократии и белорусского народа в ЕС.Таким образом, пишет команда Тихановской, "Литва запустила новый этап делегитимизации режима". То есть, это первая страна ЕС, которая сделала такой шаг, и утеперь ведётся работа над открытием представительств народа Беларуси в других странах.Офис Тихановской ставит в своей деятельности задачи национального диалога, обеспечение трансфера власти и новые выборы.