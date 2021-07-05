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Власти закрывают корреспондентский пункт «Еврорадио» в Минске

05.07.2021 12:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Власти закрывают корреспондентский пункт «Еврорадио» в Минске
В Беларуси закрывают корреспондентский пункт «Еврорадио».

Постановление об этом было зарегистрировано сегодня в реестре Национального правового интернет-портала Беларуси. Напомним, сайт «Еврорадио» заблокирован на территории Беларуси.

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