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Власти закрывают корреспондентский пункт «Еврорадио» в Минске
Источник материала: UDF
Постановление об этом было зарегистрировано сегодня в реестре Национального правового интернет-портала Беларуси. Напомним, сайт «Еврорадио» заблокирован на территории Беларуси.
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Журналисты издания с осени работали без аккредитации, а теперь лишаются офиса.
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